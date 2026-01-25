Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Misi Alwi Farhan di Final Indonesia Masters 2026: Saatnya Gen Z Kuasai Podium Utama!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |01:06 WIB
Misi Alwi Farhan di Final Indonesia Masters 2026: Saatnya Gen Z Kuasai Podium Utama!
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, membawa semangat baru menjelang partai puncak Indonesia Masters 2026. Alwi menegaskan keberhasilannya menembus babak final merupakan bukti nyata bahwa pemain dari Generasi Z kini siap mengambil alih tongkat estafet dan membuktikan kualitas mereka di level tertinggi bulu tangkis dunia.

Alwi Farhan berhasil mengamankan tiket final setelah mengalahkan wakil Taiwan, Chi Yu Jen, di babak semifinal. Laga itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 24 Januari 2026.

1. Duel Sesama Pemain Muda di Partai Puncak

Alwi, yang tampil di depan pendukung sendiri, sukses mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-12. Di partai final, Alwi akan berjumpa dengan wakil Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul.

Pertandingan itu bertajuk 'Duel Gen Z' karena sama-sama berasal dari Generasi Z. Alwi kini berusia 20 tahun, sedangkan Panitchaphon satu tahun lebih tua darinya.

Alwi Farhan. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
Alwi Farhan. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Ketiadaan wakil tunggal putra dari generasi sebelumnya membuat duel ini terasa seperti momentum regenerasi. Alwi mengatakan, ini memang saatnya Gen Z untuk unjuk gigi.

"Bisa dibilang iya dong kalau hasilnya seperti ini. Ya kalau slogan saya tuh: 'Gen Z Siap Unjuk Gigi'," kata Alwi kepada awak media, termasuk iNews Media Group di Istora Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (25/1/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197354/alw-3YVM_large.jpg
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Semifinal Indonesia Masters 2026: Alwi Farhan dan Raymond/Joaquin Segel Tiket Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197343/apriyani_rahayu_bersama_lanny_tria-1M4f_large.jpg
Hasil Semifinal Indonesia Masters 2026: Dibekuk Wakil Malaysia, Langkah Apriyani/Lanny Terhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197338/raymond_indra_bersama_nikolaus_joaquin-jpvK_large.jpg
Hasil Semifinal Indonesia Master 2026: Singkirkan Sabar/Reza, Raymond/Joaquin Bikin Kejutan ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197334/rachel_allessya_dan_febi_setianingrum-kP4A_large.jpg
Hasil Semifinal Indonesia Masters 2026: Perlawanan Rachel/Febi Dihentikan Ganda Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197325/jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta-PmyM_large.jpg
Hasil Semifinal Indonesia Masters 2026: Kandas Lewat Duel Dramatis, Jafar/Felisha Gagal Melaju ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197321/alwi_farhan-XP9T_large.jpg
Hasil Semifinal Indonesia Masters 2025: Sikat Wakil Taiwan, Alwi Farhan ke Final!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement