Misi Alwi Farhan di Final Indonesia Masters 2026: Saatnya Gen Z Kuasai Podium Utama!

JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, membawa semangat baru menjelang partai puncak Indonesia Masters 2026. Alwi menegaskan keberhasilannya menembus babak final merupakan bukti nyata bahwa pemain dari Generasi Z kini siap mengambil alih tongkat estafet dan membuktikan kualitas mereka di level tertinggi bulu tangkis dunia.

Alwi Farhan berhasil mengamankan tiket final setelah mengalahkan wakil Taiwan, Chi Yu Jen, di babak semifinal. Laga itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 24 Januari 2026.

1. Duel Sesama Pemain Muda di Partai Puncak

Alwi, yang tampil di depan pendukung sendiri, sukses mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-12. Di partai final, Alwi akan berjumpa dengan wakil Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul.

Pertandingan itu bertajuk 'Duel Gen Z' karena sama-sama berasal dari Generasi Z. Alwi kini berusia 20 tahun, sedangkan Panitchaphon satu tahun lebih tua darinya.

Alwi Farhan. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Ketiadaan wakil tunggal putra dari generasi sebelumnya membuat duel ini terasa seperti momentum regenerasi. Alwi mengatakan, ini memang saatnya Gen Z untuk unjuk gigi.

"Bisa dibilang iya dong kalau hasilnya seperti ini. Ya kalau slogan saya tuh: 'Gen Z Siap Unjuk Gigi'," kata Alwi kepada awak media, termasuk iNews Media Group di Istora Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (25/1/2026).