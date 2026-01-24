Indonesia Masters 2026: Unik, Atraksi DJ Tong Sampah Hibur Penonton di Istora Senayan

Atraksi DJ Tong Sampah mampu menghibur penonton di Istora Senayan saat Indonesia Masters 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Hal-hal unik selalu mewarnai gelaran Indonesia Masters atau Indonesia Open di Istora Senayan, Jakarta. Kali ini, ada DJ Karaoke Set Bandung yang hadir untuk menghibur penonton di Indonesia Masters 2026.

Kelompok musik asal Bandung, Jawa Barat, itu berkeliling arena dengan menggunakan 'tong sampah' yang didesain menjadi Disjoki set. Tentu saja, itu jadi hiburan tersendiri.

1. Keliling sejak Hari Pertama

Disjoki DJ Set Karaoke Bandung, Fakhir Rizqy mengatakan, konsep ini diusung untuk memeriahkan ajang bulu tangkis Indonesia Masters yang berlangsung 20-25 Januari 2026. Konsep 'tong sampah' keliling dipakai untuk menarik perhatian penonton.

"Nah, sebenarnya di tahun ini, di 2026 Indonesia Master, Karaoke Set tuh jadi DJ keliling. Gua pakai gerobak sampah tapi di dalamnya tuh ada speaker," kata Fakhir kepada Okezone di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (24/1/2026).

"Ada speaker-nya. Ini kami buat ngehibur badminton lovers yang lagi antre, yang lagi crowded, lagi beli makan. Kami sengaja buat keliling-keliling biar makin seru saja. Jadi di dalam sama di luar sama-sama have fun-lah," sambungnya sambil tersenyum.

Fakhir bersama rekannya, Mariz, berkeliling Istora Senayan sejak hari pertama hingga babak final turnamen yang digelar pada Minggu 25 Januari 2026. Fakhir berperan sebagai disjoki, sedangkan Mariz bertugas mengajak penonton untuk bernyanyi bersama.

Tak jarang penonton ikut bernyanyi atau mengakuisisi mik yang dipegang oleh Mariz. Suasana semakin meriah ketika para penonton berjoget bersama. Mereka menjadi jawaban penonton yang jenuh menunggu idolanya bermain.

"Seru, banyak yang kayak kaget karena di tahun-tahun sebelumnya tuh enggak ada. Makanya di tahun ini kayaknya diadakan ya buat menghibur para-para badminton lovers yang lagi aktivitas di luar," jelas Fakhir.