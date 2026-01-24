Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Semifinal Indonesia Masters 2026: Jumpa Sabar/Reza, Raymond/Joaquin Usung Misi Balas Dendam!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |12:04 WIB
Semifinal Indonesia Masters 2026: Jumpa Sabar/Reza, Raymond/Joaquin Usung Misi Balas Dendam!
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin ingin balas dendam pada Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Raymond Indra/Nikolaus Joaquin tak malu-malu menyebut punya misi balas dendam pada Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Kedua pasangan akan bersua di semifinal Indonesia Masters 2026.

Raymond/Joaquin akan berhadapan dengan seniornya sendiri di babak empat besar Indonesia Masters 2026. Pertandingan itu akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1/2026) sore WIB.

1. Pertemuan Kedua

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Ini merupakan kedua kalinya ganda putra Indonesia itu saling berhadapan. Sebelumnya, Raymond/Joaquin dikalahkan Sabar/Reza di babak 32 besar Malaysia Open 2026, awal Januari lalu.

Joaquin mengatakan, pertemuan kali ini akan menjadi ajang balas dendam. Atlet berusia 20 tahun itu menegaskan akan mempersiapkan yang terbaik demi merebut tiket final Indonesia Masters 2026.

"Ya pastinya nonton video sebelumnya, kami kan sempat lawan mereka, walaupun kami kalah, kami sudah tahu apa yang harus dievaluasi, saling mengingatkan saja," kata Raymond, dikutip Sabtu (24/1/2026).

"Sama ingin membuktikan saja kalau kami bisa menang, walaupun sebelumnya kami kalah," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
