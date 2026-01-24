Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Indonesia Masters 2025: Sikat Wakil Taiwan, Alwi Farhan ke Final!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |15:25 WIB
Hasil Semifinal Indonesia Masters 2025: Sikat Wakil Taiwan, Alwi Farhan ke Final!
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, menunjukkan kelasnya dengan melaju mulus ke babak final Indonesia Masters 2026. Alwi sukses menumbangkan perlawanan utusan Taiwan, Chi Yu Jen, dalam pertarungan yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (24/1/2026) siang WIB.

Tampil penuh percaya diri di hadapan publik sendiri, Alwi menyudahi laga lewat kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-12.

Jalannya Pertandingan

Alwi Farhan tampil luar biasa sejak awal pertandingan gim pertama. Tunggal putra kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, itu sukses membuat Chi Yu Jen pontang-panting.

Kombinasi pukulan cepat, lob, serta menyilang berhasil mengecoh tunggal putra Taiwan itu. Alwi pun unggul telak pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-5.

Alwi Farhan lolos semifinal Indonesia Masters 2026 INABadminton
Alwi Farhan lolos semifinal Indonesia Masters 2026 INABadminton

Setelah rehat, Alwi semakin mendominasi dengan smash keras dan sergapan cepat. Sementara itu, Chi semakin kesulitan untuk mendapatkan momentum permainan.

Akhirnya, gim pertama dimenangkan oleh Alwi Farhan dengan skor meyakinkan 21-11. Publik Istora Senayan pun bergemuruh menyambut kemenangan Alwi di gim pertama tersebut.

 

Halaman:
1 2
