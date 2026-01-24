Jadwal Siaran Langsung Semifinal Indonesia Masters 2026: Ganda Putra Pastikan 1 Tempat di Final!

Simak jadwal siaran langsung semifinal Indonesia Masters 2026 hari ini di RCTI termasuk duel Sabar/Reza vs Raymond/Nikolaus (Foto: PBSI)

JAKARTA – Jadwal siaran langsung semifinal Indonesia Masters 2026, Sabtu (24/1/2026) sudah diketahui. Satu tempat di partai puncak sudah dipastikan oleh ganda putra Indonesia.

Indonesia Masters 2026 Super 500 memasuki empat besar. Seluruh pertandingan akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1/2026) mulai pukul 12.00 WIB, dan ditayangkan langsung RCTI.

1. Indonesia Sisakan 6 Wakil

Enam wakil Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal. Perjuangan hari ini akan diawali oleh Alwi Farhan yang akan menghadapi Chi Yu Jen di match 4 lapangan 1.

Lalu, ada duel seru di ganda putra antara Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Mereka memastikan Indonesia punya 1 wakil di partai final!

Duel sesama wakil Indonesia itu akan dimainkan pada match 2 di lapangan 2. Pertandingan seru ini dijadwalkan berlangsung pukul 17.30 WIB.

Kemudian, ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu akan menantang Mathias Christiansen/Alexandra Boje. Ini menjadi match 5 di lapangan 1.