Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alwi Farhan Emosi Kena Tegur Wasit Imbas Aturan 25 Detik di Perempatfinal Indonesia Masters 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |04:05 WIB
Alwi Farhan Emosi Kena Tegur Wasit Imbas Aturan 25 Detik di Perempatfinal Indonesia Masters 2026
Alwi Farhan sempat ditegur wasit di perempatfinal Indonesia Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

TUNGGAL putra Indonesia, Alwi Farhan, memastikan langkah ke semifinal Indonesia Masters 2026. Meski meraih kemenangan, Alwi Farhan mengaku sempat mendapat teguran wasit akibat penerapan ketat aturan 25 detik saat laga perempatfinal.

Laga perempatfinal berlangsung di Istora Senayan, Jumat (23/1/2026) malam WIB. Alwi Farhan menaklukkan wakil Jepang, Yushi Tanaka, dalam dua game langsung dengah skor 22-20 dan 21-16.

1. Alwi Farhan Hampir Kena Kartu

Alwi Farhan lolos semifinal Indonesia Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)
Alwi Farhan lolos semifinal Indonesia Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)

Namun, di balik kemenangan tersebut, Alwi Farhan mengakui sempat mendapat teguran dari wasit yang memimpin laga. Lantaran sang wasit sangat menekankan penerapan aturan 25 detik BWF yang mulai diberlakukan di Indonesia Masters 2026.

"Cukup tricky tadi wasitnya saya rasa. Dari awal baru mau masuk lapangan juga sudah ada teguran-teguran yang saya rasa belum perlu diucapkan," kata Alwi Farhan dalam konferensi pers usai pertandingan.

"Ia sangat-sangat menekankan 25 detik. Tadi saya sempat bertanya ke wasit, ‘ini shuttle-nya sudah rusak’, terus dia bilang, ‘mau (lanjut) main apa saya (beri) kartu?’," kata pebulu tangkis 20 tahun ini.

2. Alwi Farhan Terpancing Emosi

Situasi tersebut sempat membuat Alwi Farhan terpancing emosi. Beruntung, kehadiran sang pelatih, Indra Wijaya, membantunya untuk tetap fokus dan mengendalikan diri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197194/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin_lolos_semifinal_indonesia_masters_2026_inabadminton-7o0I_large.jpg
Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2026: Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dan Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Lolos Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197176/lanny_dan_apriyani_rahayu_lolos_semifinal_indonesia_masters_2026_inabadminton-hqrp_large.jpg
Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2026: Lanny/Apriyani Lolos Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197168/alwi_farhan_lolos_semifinal_indonesia_masters_2026_secara_meyakinkan_humas_pp_pbsi-lEpd_large.jpg
Alwi Farhan Hajar Chi Yu-jen di Semifinal Indonesia Masters 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197159/alwi_farhan_lolos_semifinal_indonesia_masters_2026_inabadminton-ZXoe_large.jpg
Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2026: Alwi Farhan Lolos Semifinal Usai Hajar Yushi Tanaka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197125/jafar_dan_felisha_lolos_semifinal_indonesia_masters_2026_inabadminton-gY6E_large.jpg
Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2026: Jafar/Felisha Lolos Semifinal, Adnan/Indah Hampir Menang atas Jagoan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197105/ong_yew_sin_dan_teo_ee_yi-3xDU_large.jpg
Kisah Miris Ganda Putra Malaysia Teo Ee Yi/Ong Yew Sin, Dapat Ancaman Mengerikan Usai Tersingkir di Indonesia Masters 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement