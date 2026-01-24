Alwi Farhan Emosi Kena Tegur Wasit Imbas Aturan 25 Detik di Perempatfinal Indonesia Masters 2026

TUNGGAL putra Indonesia, Alwi Farhan, memastikan langkah ke semifinal Indonesia Masters 2026. Meski meraih kemenangan, Alwi Farhan mengaku sempat mendapat teguran wasit akibat penerapan ketat aturan 25 detik saat laga perempatfinal.

Laga perempatfinal berlangsung di Istora Senayan, Jumat (23/1/2026) malam WIB. Alwi Farhan menaklukkan wakil Jepang, Yushi Tanaka, dalam dua game langsung dengah skor 22-20 dan 21-16.

1. Alwi Farhan Hampir Kena Kartu

Alwi Farhan lolos semifinal Indonesia Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)

Namun, di balik kemenangan tersebut, Alwi Farhan mengakui sempat mendapat teguran dari wasit yang memimpin laga. Lantaran sang wasit sangat menekankan penerapan aturan 25 detik BWF yang mulai diberlakukan di Indonesia Masters 2026.

"Cukup tricky tadi wasitnya saya rasa. Dari awal baru mau masuk lapangan juga sudah ada teguran-teguran yang saya rasa belum perlu diucapkan," kata Alwi Farhan dalam konferensi pers usai pertandingan.

"Ia sangat-sangat menekankan 25 detik. Tadi saya sempat bertanya ke wasit, ‘ini shuttle-nya sudah rusak’, terus dia bilang, ‘mau (lanjut) main apa saya (beri) kartu?’," kata pebulu tangkis 20 tahun ini.

2. Alwi Farhan Terpancing Emosi

Situasi tersebut sempat membuat Alwi Farhan terpancing emosi. Beruntung, kehadiran sang pelatih, Indra Wijaya, membantunya untuk tetap fokus dan mengendalikan diri.