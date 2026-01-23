Alwi Farhan Hajar Chi Yu-jen di Semifinal Indonesia Masters 2026?

TUNGGAL putra Indonesia, Alwi Farhan, akan menghadapi jagoan Taiwan, Chi Yu-jen, di semifinal Indonesia Masters 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu, 24 Januari 2026. Laga besok merupakan duel pertama kedua pemain.

Alwi Farhan pun fokus menjelang duel besok. Ia mencoba mempercepat proses recovery agar dapat mengeluarkan performa maksimal.

“Belum pernah ketemu sebelumnya dengan Chi Yu Jen. Tapi, ya sama-sama sering main di (turnamen) level atas. Siapa pun lawannya besok, yang terpenting saya fokus recovery. Saya reset lagi pikirannya. Saya enggak mau berhenti sampai di sini,” kata Alwi Farhan, Okezone mengutip dari keterangan pers yang diberikan Humas PP PBSI.

1. Penampilan Kedua Alwi Farhan di Indonesia Masters

Bagi Alwi Farhan, penampilan di Indonesia Masters 2026 merupakan kiprah keduanya di ajang tahunan ini. Sebelumnya di Indonesia Masters 2025, langkah Alwi Farhan terhenti di babak kualifikasi.

Karena itu, langkah luar biasa diambil pebulu tangkis 20 tahun ini. Terlebih, Alwi Farhan menjadi satu-satunya pebulu tangkis tunggal putra Indonesia yang lolos semifinal Indonesia Masters 2026.

Bahkan di perempatfinal yang berlangsung hari ini, Alwi Farhan menjadi satu-satunya wakil Indonesia di nomor tunggal putra yang lolos delapan besar.