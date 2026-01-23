Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2026: Alwi Farhan Lolos Semifinal Usai Hajar Yushi Tanaka!

ALWI Farhan (tunggal putra) dan Hee Yong Kai Terry/Gloria Emanuelle Widjaja (ganda campuran Singapura-Indonesia) mengalami nasib berbeda di perempatfinal Indonesia Masters 2026. Terry/Gloria terhenti di babak tersebut usai kalah dari utusan Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei.

Sementara itu, Alwi Farhan merebut kemenangan manis atas wakil Jepang, Yushi Tanaka. Dua pertandingan itu digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat (23/1/2026) petang WIB.

1. Juara Dunia Kalahkan Terry/Gloria

Terry Hee/Gloria Emanuelle Widjaja tumbang di perempatfinal Indonesia Masters 2026. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Chen Tang Jie/Toh Ee Wei yang berstatus juara BWF World Championships 2025, langsung mendominasi sejak awal pertandingan. Akibatnya, Terry/Gloria tampak kesulitan mengejar ketertinggalan dan mengantisipasi permainan Chen/Toh.

Situasi itu terjadi dalam dua game tersebut. Akhirnya, langkah duet Singapura-Indonesia itu terhenti setelah menelan kekalahan dalam dua game langsung dengan skor 16-21, dan 19-21.Hasil ini membuat Terry/Gloria terhenti di babak perempatfinal Indonesia Masters 2026.

2. Langkah Sempurna Alwi Farhan

Pada pertandingan lainnya, Alwi Farhan berhasil melangkah ke semifinal. Kepastian ini didapat setelah pebulu tangkis asal Surakarta, Jawa Tengah, itu mengatasi permainan Yushi Tanaka.

Alwi Farhan bermain percaya diri sejak awal laga berhasil menang dalam dua game dengan skor 22-20 dan 21-16. Dalam semifinal yang digelar Sabtu, 24 Januari 2026, Alwi Farhan akan menantang jagoan Taiwan, Chi Yu-jen.