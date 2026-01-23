Kisah Miris Ganda Putra Malaysia Teo Ee Yi/Ong Yew Sin, Dapat Ancaman Mengerikan Usai Tersingkir di Indonesia Masters 2026

KISAH miris ganda putra Malaysia, Teo Ee Yi/Ong Yew Sin, menarik diulas. Mereka dapat ancaman mengerikan usai tampil memble di sejumlah turnamen.

Salah satu penampilan minornya terjadi di Indonesia Masters 2026. Pada ajang itu, Teo/Ong harus tersingkir di babak pertama Indonesia Masters 2026.

1. Ancaman Serius

Dilansir dari media Malaysia, Harian Metro, Jumat (23/1/2026), Ong Yew Sin dapat ancaman mengerikan di media sosial. Pihak yang tampak kecewa dengan hasil yang didapat duet Teo/Ong bertindak di luar kendali.

Ong Yew Sin sendiri mengaku terkejut dan kecewa mendapati ancaman serius yang datang kepadanya. Sebab, ancaman itu sampai mengancam melukai dirinya dan pasangan bermainnya, Teo Ee Yi, menyusul penampilan kurang memuaskan di beberapa turnamen baru-baru ini.

Melalui unggahannya, bukan hanya ancaman yang diterima, tetapi pesan tersebut berisi kata-kata kasar dan ancaman fisik yang dianggap berlebihan. Ong Yew Sin pun merasa hal-hal ini tidak boleh dianggap enteng.

Ancaman ini diunggah Ong Yew Sin di akun Instagram pribadinya. Dia beberkan isi pesan dari salah satu akun ke Instagram pribadinya.

"Pertandingan ini kalah telak, kalian semua bisa disebut bodoh,” tulis awal pesan yang didapat Ong Yew Sin di Instagram.

"Kalian semua sebaiknya segera pensiun! Bodoh. Aku bicara dan aku akan menghajar kalian. Aku akan menggunakan segala cara untuk memaksa kalian semua pensiun,” lanjutnya.

"Apakah kalian semua masih berpartisipasi di Indonesian Masters? Lawan di babak pertama adalah pemain Taiwan unggulan kedelapan. Berdasarkan dua pertandingan terakhir, pertandingan pertama dikalahkan oleh pemain veteran, pertandingan kedua kalah dari pasangan baru yang tidak dikenal,” tanya akun yang mengirim pesan kepada Ong Yew Sin itu.

"Dengan level permainan seperti ini, bukan hanya tidak layak bermain melawan pemain unggulan, tetapi juga tidak layak berpartisipasi dalam turnamen tingkat tinggi. Kalian semua hanya mempersulit tim, dasar idiot,” sambungnya.

"Kau dan Ee Yi sebaiknya berhati-hati. Jika kamu terus tampil buruk dan kalah dari lawan yang seharusnya tidak kamu kalahkan, suatu hari nanti ketika aku datang menonton pertandinganmu secara langsung, aku akan melukaimu. Aku akan membawa pisau dan mengiris tangan Ee Yi, memaksamu untuk berganti pasangan atau pensiun," tutup pesan itu.