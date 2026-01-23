Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Singapura Loh Kean Yew, Ternyata Doyan Nasi Padang dan Fasih Berbahasa Indonesia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |11:27 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Singapura Loh Kean Yew, Ternyata Doyan Nasi Padang dan Fasih Berbahasa Indonesia!
Simak kisah Loh Kean Yew yang ternyata doyan nasi padang dan fasih berbahasa Indonesia (Foto: Instagram/@lohkeanyew)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis Loh Kean Yew menarik untuk diulas. Sebab, jagoan Singapura ini diketahui doyan nasi padang dan fasih berbahasa Indonesia.

Nama Loh Kean Yew cukup lekat di tengah masyarakat Indonesia. Selain punya deretan prestasi, pria berusia 28 tahun tersebut memiliki kepribadian yang hangat dan ramah.

1. Akrab dengan Pebulu Tangkis Indonesia

Anthony Ginting dan Loh Kean Yew. PBSI

Tidak jarang, Loh Kean Yew terlihat akrab dengan pebulu tangkis – pebulu tangkis Tanah Air, terutama Hendra Setiawan dan Anthony Sinisuka Ginting. Dari kedekatan itulah, ia mulai mengenal makanan khas Indonesia.

Salah satu yang digemarinya adalah nasi padang. Dalam sebuah wawancara selepas Indonesia Open 2025, Loh bahkan punya menu favorit yakni ayam pop dan telur dadar!

Hal itu wajar mengingat nasi padang memang terkenal akan kelezatannya. Loh Kean Yew yang sering tampil di ajang Indonesia Masters dan Indonesia Open, tentu saja paham.

Tak hanya doyan nasi padang, Loh Kean Yew ternyata juga fasih berbahasa Indonesia! Hal ini ada hubungannya dengan kedekatan kultur atau budaya sang pebulu tangkis.

 

