Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Kepolosan Loh Kean Yew, Awalnya Tak Tahu Jika Hendra Setiawan juara Olimpiade

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |12:46 WIB
Kisah Kepolosan Loh Kean Yew, Awalnya Tak Tahu Jika Hendra Setiawan juara Olimpiade
Loh Kean Yew begitu polos dan tidak tahu Hendra Setiawan adalah juara Olimpiade (Foto: Youtube/Hendra Setiawan)
A
A
A

KISAH kepolosan Loh Kean Yew menarik untuk diulas. Sebab, ia awalnya tidak tahu Hendra Setiawan juara Olimpiade!

Kepolosan Loh Kean Yew terlihat kala melakukan sesi tanya jawab dengan Hendra. Video tersebut diunggah ke kanal Youtube pribadi milik legenda asal Indonesia itu.

1. Pertemuan Pertama

Loh Kean Yew Indonesia Open 2201 Badminton Photo1

Dalam percakapan itu, Loh menceritakan pertemuan pertamanya dengan Hendra di ajang Premier Badminton League (PBL) 2020 di India. Saat itu, ia mengaku tak mengetahui pasti siapa sosok tersebut.

Bahkan, Loh tak tahu prestasi fantastis sudah diukir Hendra di dunia bulu tangkis. Tak ayal, ia kaget saat mengetahui sang lawan bicara sudah pernah juara Olimpiade.

“Pertama kali saya bertemu Hendra, saya enggak tahu dia. Maksud saya, saya tahu namanya Hendra, tapi enggak tahu apa yang dia menangkan," ujar Loh.

"Jadi waktu saya ngobrol sama dia, saya merasa sudah menjadi teman saja. Jadi, saya enggak peduli dia ini siapa," lanjutnya.

"Lalu, ada yang bertanya pada saya, 'Kamu setim sama Hendra?'" cerita Loh.

"Iya, terus kenapa?" jawab Loh Kean Yew dengan tenang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197058/simak_kisah_loh_kean_yew_yang_ternyata_doyan_nasi_padang_dan_fasih_berbahasa_indonesia-Ve7y_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Singapura Loh Kean Yew, Ternyata Doyan Nasi Padang dan Fasih Berbahasa Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196916/simak_kisah_sedih_tong_sin_fu-bt1u_large.jpg
Kisah Sedih Tong Sin Fu, Aset Bulu Tangkis yang Dibuang Indonesia tapi Bawa China Bersinar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196909/berikut_lima_rekor_legenda_bulu_tangkis_rudy_hartono_yang_bikin_gempar_dunia-tN0I_large.jpg
5 Rekor Legenda Bulu Tangkis Rudy Hartono yang Bikin Gempar Dunia, Nomor 1 Gelar Terbanyak di All England!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196932/ye_zhaoying-dMg5_large.jpg
Kisah Tragis Ye Zhaoying: Rival Abadi Susy Susanti yang Namanya Dihapus dan Terbuang dari Tanah Kelahirannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196670/lisa_ayu_kusumawati_dan_muhammad_shohibul_fikri-IkJA_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Lisa Ayu, Resmi Dilamar Shohibul Fikri Usai Hengkang dari Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196476/rian_sukmawan-etAR_large.jpg
Kisah Sedih Rian Sukmawan, Pebulutangkis Indonesia yang Meninggal dalam Kesendirian
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement