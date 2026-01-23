Kisah Kepolosan Loh Kean Yew, Awalnya Tak Tahu Jika Hendra Setiawan juara Olimpiade

Loh Kean Yew begitu polos dan tidak tahu Hendra Setiawan adalah juara Olimpiade (Foto: Youtube/Hendra Setiawan)

KISAH kepolosan Loh Kean Yew menarik untuk diulas. Sebab, ia awalnya tidak tahu Hendra Setiawan juara Olimpiade!

Kepolosan Loh Kean Yew terlihat kala melakukan sesi tanya jawab dengan Hendra. Video tersebut diunggah ke kanal Youtube pribadi milik legenda asal Indonesia itu.

1. Pertemuan Pertama

Dalam percakapan itu, Loh menceritakan pertemuan pertamanya dengan Hendra di ajang Premier Badminton League (PBL) 2020 di India. Saat itu, ia mengaku tak mengetahui pasti siapa sosok tersebut.

Bahkan, Loh tak tahu prestasi fantastis sudah diukir Hendra di dunia bulu tangkis. Tak ayal, ia kaget saat mengetahui sang lawan bicara sudah pernah juara Olimpiade.

“Pertama kali saya bertemu Hendra, saya enggak tahu dia. Maksud saya, saya tahu namanya Hendra, tapi enggak tahu apa yang dia menangkan," ujar Loh.

"Jadi waktu saya ngobrol sama dia, saya merasa sudah menjadi teman saja. Jadi, saya enggak peduli dia ini siapa," lanjutnya.

"Lalu, ada yang bertanya pada saya, 'Kamu setim sama Hendra?'" cerita Loh.

"Iya, terus kenapa?" jawab Loh Kean Yew dengan tenang.