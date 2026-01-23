Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters 2026, Adnan/Indah Usung Misi Tembus 10 Besar Dunia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |00:01 WIB
Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters 2026, Adnan/Indah Usung Misi Tembus 10 Besar Dunia
Ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, sukses mengamankan tempat di babak perempatfinal Indonesia Masters 2026. Keberhasilan ini semakin memotivasi duet Pelatnas Cipayung tersebut untuk mengejar target besar, yakni menembus jajaran 10 besar peringkat dunia pada kalender kompetisi tahun ini.

Adnan/Indah terus menunjukkan grafik positif sejak dipasangkan pada 2024. Meski belum ada gelar yang berhasil mereka capai pada level elite, tapi pasangan Pelatnas Cipayung itu beberapa kali sukses melangkah jauh.

Adnan/Indah sempat melangkah hingga babak PerempatfinalIndonesia Open 2025, yang merupakan turnamen level Super 1000. Kemudian mereka juga sempat menembus semifinal pada Hong Kong Open 2025 (Super 500), yang menjadi pencapaian terbaiknya.

1. Konsistensi Menuju Papan Atas

Meski begitu, Adnan/Indah tak ingin besar kepala. Mereka ingin tampil lebih konsisten agar bisa menembus 10 besar dunia yang menjadi targetnya pada tahun ini.

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. (Foto: PBSI)
Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. (Foto: PBSI)

"Pastinya lebih baik sih daripada tahun lalu. Kita sih punya target tahun ini kita masuk 10 besar ya," kata Adnan usai pertandingan, Jumat (23/1/2026).

Target 10 besar bukanlah sesuatu yang mustahil. Saat ini, Adnan/Indah berada di urutan 24 dunia. Jika mereka tampil konsisten dan terus melangkah jauh, bukan tidak mungkin target tersebut tercapai.

"Ya kita harus berusaha aja. Setiap pertandingan kita harus maksimalin terus, maksimalin terus," ucap Adnan.

 

Halaman:
1 2
