Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Menangi Perang Saudara, Fajar/Fikri Singkirkan Leo/Bagas!

JAKARTA - Duel sesama wakil tuan rumah di sektor ganda putra berhasil dimenangkan oleh pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. Melalui pertarungan sengit yang menguras emosi, Fajar/Fikri sukses menaklukkan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana untuk mengamankan satu tempat di fase perempatfinal Indonesia Masters 2026.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (22/1/2026) siang WIB. Fajar/Fikri berhasil memenangkan pertarungan sengit dalam tiga gim dengan skor 21-16, 18-21, dan 21-13.

Fajar/Fikri dan Leo/Bagas saling balas poin sejak awal gim pertama. Permainan efektif dari keduanya membuat kejar-kejaran poin tidak terelakkan di awal gim pertama.

Pada jeda interval gim pertama, Leo/Bagas unggul tipis atas kompatriotnya dengan skor 11-10. Setelah rehat, Fajar/Fikri mengejar ketertinggalan.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

Permainan cepat dan agresif Fajar/Fikri membuat Leo/Bagas kehilangan banyak poin. Akhirnya, gim pertama berhasil dimenangkan oleh Fajar/Fikri dengan skor 21-16.

Memasuki gim kedua, pertarungan sengit kembali terjadi sejak awal pertandingan. Reli-reli cepat membuat skor bertambah dengan singkat.