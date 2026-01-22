Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Menangi Perang Saudara, Fajar/Fikri Singkirkan Leo/Bagas!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |15:27 WIB
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Menangi Perang Saudara, Fajar/Fikri Singkirkan Leo/Bagas!
Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Duel sesama wakil tuan rumah di sektor ganda putra berhasil dimenangkan oleh pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. Melalui pertarungan sengit yang menguras emosi, Fajar/Fikri sukses menaklukkan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana untuk mengamankan satu tempat di fase perempatfinal Indonesia Masters 2026.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (22/1/2026) siang WIB. Fajar/Fikri berhasil memenangkan pertarungan sengit dalam tiga gim dengan skor 21-16, 18-21, dan 21-13.

Fajar/Fikri dan Leo/Bagas saling balas poin sejak awal gim pertama. Permainan efektif dari keduanya membuat kejar-kejaran poin tidak terelakkan di awal gim pertama.

Pada jeda interval gim pertama, Leo/Bagas unggul tipis atas kompatriotnya dengan skor 11-10. Setelah rehat, Fajar/Fikri mengejar ketertinggalan.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

Permainan cepat dan agresif Fajar/Fikri membuat Leo/Bagas kehilangan banyak poin. Akhirnya, gim pertama berhasil dimenangkan oleh Fajar/Fikri dengan skor 21-16.

Memasuki gim kedua, pertarungan sengit kembali terjadi sejak awal pertandingan. Reli-reli cepat membuat skor bertambah dengan singkat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196879/anthony_sinisuka_ginting-DsEa_large.jpg
Breaking News: Anthony Ginting Putuskan Mundur dari Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196865/terry_hee_bersama_gloria_emanuelle_widjaja-xQ7c_large.jpg
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Terry/Gloria Bikin Kejutan Lolos ke Perempatfinal, Zaki Ubaidillah Terhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196852/para_penonton_tetap_antusias_menyaksikan_langsung_indonesia_masters_2026_di_istora_senayan_meski_jakarta_diguyur_hujan_deras_sejak_pagi-cBua_large.jpeg
Jakarta Diguyur Hujan sejak Pagi, Penonton Tetap Antusias Saksikan Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196844/jafar_dan_felisha_lolos_ke_perempatfinal_indonesia_masters_2026_inabadminton-LFw5_large.jpg
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Jafar/Felisha Menangi Perang Saudara, Ana/Trias Tumbang dari Ganda Putri Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196818/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-eqju_large.jpeg
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Sabar/Reza Menang Comeback Lawan Wakil Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196804/hasil_16_besar_indonesia_masters_2026_super_500_yang_melibatkan_dua_wakil_tuan_rumah_sudah_diketahui-SLKp_large.jpg
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Amallia/Fadia dan Adnan/Indah Kompak Lolos Perempatfinal!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement