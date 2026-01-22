Hasil Lengkap Wakil Indonesia di 16 Besar Indonesia Masters 2026: Termasuk Fajar/Fikri, 10 Penggawa Merah Putih ke Perempatfinal

JAKARTA – Perhelatan Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan telah menyelesaikan babak 16 besar yang penuh drama pada Kamis (22/1/2026). Dari total 17 wakil tuan rumah yang berjibaku di lapangan, Indonesia berhasil meloloskan 10 wakil ke babak perempatfinal.

Meskipun diwarnai kejutan manis dari para pemain muda, pencinta bulu tangkis Tanah Air harus menerima kenyataan pahit atas mundurnya andalan tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting.

Langkah 10 wakil tersebut dipastikan setelah mereka menumbangkan lawan-lawannya dalam rangkaian laga sengit. Sektor ganda putra menjadi penyumbang wakil terbanyak dengan tiga pasangan, disusul oleh ganda putri yang juga mengirimkan tiga wakil, serta masing-masing dua wakil dari sektor ganda campuran dan satu dari tunggal putra.

1. Cedera Pinggang Paksa Ginting Mundur, Alwi Farhan Jadi Harapan Tunggal

Kabar mengejutkan datang dari sektor tunggal putra saat Anthony Sinisuka Ginting dinyatakan kalah Walkover (WO) dari wakil Singapura, Jason Teh Jia Heng. Padahal, turnamen ini merupakan ajang kembalinya Ginting setelah sempat absen panjang karena cedera bahu.

Pelatih Indra Wijaya menjelaskan bahwa Ginting mengalami masalah pada otot pinggang saat pemanasan terakhir.

"Sangat disayangkan, kondisi pinggangnya tidak bisa memutar. Kami sudah sepakat dengan dokter untuk tidak memaksakan bertanding," ujar Indra.

Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Absennya Ginting dan kekalahan Mohammad Zaki Ubaidillah dari Loh Kean Yew membuat beban tunggal putra kini berada di pundak Alwi Farhan. Pemain muda asal Surakarta tersebut sukses melaju ke perempatfinal setelah menumbangkan wakil China, Wang Zheng Xing, lewat duel rubber game yang melelahkan.

Sementara itu, di sektor tunggal putri, Indonesia dipastikan tanpa gelar setelah Putri Kusuma Wardani takluk di tangan wakil Taiwan, Huang Yu-Hsun, melalui pertarungan tiga gim.