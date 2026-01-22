Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Bangkit Lewat Duel Dramatis, Alwi Farhan Amankan Tiket Perempatfinal

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, menunjukkan mental baja saat menghadapi tekanan wakil China, Wang Zheng Xing, di babak 16 besar Indonesia Masters 2026. Sempat tertinggal lebih dulu, Alwi berhasil membalikkan keadaan untuk memastikan diri sebagai satu-satunya harapan tuan rumah di sektor tunggal putra pada fase perempatfinal.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (22/1/2026) malam WIB. Alwi berhasil menang dalam laga tiga gim yang sengit dengan skor 15-21, 21-19, dan 21-16.

Alwi Farhan memulai pertandingan dengan mulus di awal gim pertama. Tunggal putra berusia 20 tahun itu main cepat dan sukses mencuri banyak poin dari Wang.

Tetapi menjelang jeda interval gim pertama, Wang mengejar ketertinggalan. Tunggal putra China itu bermain agresif dengan kombinasi pukulan keras dan menyilang.

Alwi Farhan. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Sempat kehilangan banyak poin, Alwi tetap unggul pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-10. Setelah rehat, Alwi kewalahan menghadapi skema permainan Wang.

Hasilnya, Alwi tumbang pada gim pertama dengan skor 15-21. Memasuki gim kedua, Alwi kesulitan mencari celah, sedangkan Wang mencetak poin beruntun.