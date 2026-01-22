Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Segini Rincian Hadiah Fantastis Juara Indonesia Masters 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |20:34 WIB
Segini Rincian Hadiah Fantastis Juara Indonesia Masters 2026
Ganda Putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Turnamen bulu tangkis bergengsi Indonesia Masters 2026 tengah memasuki fase krusial di Istora Senayan. Tidak hanya memperebutkan poin peringkat BWF dan prestise di rumah sendiri, para pebulu tangkis elite dunia juga mengincar guyuran hadiah yang nilainya terus meroket dalam tiga tahun terakhir.

Tahun ini, Indonesia Masters 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp8,4 miliar. Angka ini menunjukkan tren kenaikan positif jika dibandingkan dengan edisi 2024 yang berjumlah 420.000 dolar AS (Rp7,1 miliar) dan edisi 2025 dengan total 475.000 dolar AS (Rp8,057 miliar).

Kenaikan ini memastikan setiap pemenang di podium tertinggi akan membawa pulang nominal yang lebih besar dari musim-musim sebelumnya.

1. Estimasi Pembagian Hadiah untuk Para Juara

Mengacu pada skema pembagian hadiah di tahun lalu, juara di sektor tunggal (putra dan putri) diprediksi akan mengantongi hadiah sebesar 31.500 dolar AS atau setara Rp534 juta. Sementara itu, bagi mereka yang naik podium pertama di sektor ganda (putra, putri, dan campuran), hadiah yang disediakan adalah 33.180 dolar AS atau sekira Rp562 juta.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Rincian bagi pemain yang gagal menembus podium puncak pun tetap menggiurkan. Runner-up di semua sektor berhak mendapatkan 15.960 dolar AS (Rp270 juta). Sedangkan bagi para semifinalis, sektor tunggal akan menerima 6.090 dolar AS (Rp103 juta) dan sektor ganda sebesar 5.880 dolar AS (Rp99,7 juta).

Nominal fantastis ini menjadi tambahan motivasi bagi para pemain di tengah peta persaingan yang tetap sengit meski beberapa nama besar seperti Viktor Axelsen dan Jonatan Christie absen tahun ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196941/lanny_tria_mayasari_bersama_apriyani_rahayu-TVbp_large.jpg
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Tampil Solid di Istora, Lanny/Apriyani Segel Tiket Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196917/raymond_indra_bersama_nikolaus_joaquin-QRds_large.jpg
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Raymond/Joaquin Bikin Kejutan Lolos Perempatfinal, Putri KW Gugur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196901/pelatih_indra_wijaya_mengungkap_penyebab_anthony_sinisuka_ginting_mundur_dari_indonesia_masters_2026-HGvx_large.jpg
Penyebab Anthony Ginting Mundur dari Indonesia Masters 2026: Pinggang Tidak Bisa Memutar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196887/fajar_alfian_bersama_shohibul_fikri-6pFo_large.jpg
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Menangi Perang Saudara, Fajar/Fikri Singkirkan Leo/Bagas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196879/anthony_sinisuka_ginting-DsEa_large.jpg
Breaking News: Anthony Ginting Putuskan Mundur dari Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196865/terry_hee_bersama_gloria_emanuelle_widjaja-xQ7c_large.jpg
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Terry/Gloria Bikin Kejutan Lolos ke Perempatfinal, Zaki Ubaidillah Terhenti
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement