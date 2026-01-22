Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Raymond/Joaquin Bikin Kejutan Lolos Perempatfinal, Putri KW Gugur

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |16:50 WIB
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Raymond/Joaquin Bikin Kejutan Lolos Perempatfinal, Putri KW Gugur
Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Kejutan besar tercipta di babak 16 besar Indonesia Masters 2026 saat ganda putra muda, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, berhasil menumbangkan wakil unggulan. Namun, hasil kontras harus diterima sektor tunggal putri setelah satu-satunya harapan tuan rumah, Putri Kusuma Wardani, gagal membendung perlawanan wakil Taiwan lainnya.

Raymond/Joaquin berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan jagoan Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan. Sementara, Putri KW —sapaan akrab Putri Kusuma Wardani— kalah dari wakil Taiwan, Huang Yu-Hsun.

Dua pertandingan itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (22/1/2026). Raymond/Joaquin bertanding lebih dulu melawan Lee/Yang.

1. Kebangkitan Dramatis Raymond/Joaquin

Pada gim pertama, permainan efektif Raymond/Joaquin berhasil membuat Lee/Yang kewalahan. Namun sayang, mereka kalah di gim pertama.

Memasuki gim kedua dan ketiga, Raymond/Joaquin tidak mau menyerah begitu saja. Wakil Indonesia itu sukses memenangkan pertandingan sengit dan menutup laga dengan skor 14-21, 21-18, dan 24-22.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)

Di pertandingan lainnya, Putri Kusuma Wardani kewalahan menghadapi Huang Yu-Hsun. Tunggal putri kelahiran Tangerang, Banten, itu harus takluk dalam laga sengit tiga gim.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196901/pelatih_indra_wijaya_mengungkap_penyebab_anthony_sinisuka_ginting_mundur_dari_indonesia_masters_2026-HGvx_large.jpg
Penyebab Anthony Ginting Mundur dari Indonesia Masters 2026: Pinggang Tidak Bisa Memutar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196887/fajar_alfian_bersama_shohibul_fikri-6pFo_large.jpg
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Menangi Perang Saudara, Fajar/Fikri Singkirkan Leo/Bagas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196879/anthony_sinisuka_ginting-DsEa_large.jpg
Breaking News: Anthony Ginting Putuskan Mundur dari Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196865/terry_hee_bersama_gloria_emanuelle_widjaja-xQ7c_large.jpg
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Terry/Gloria Bikin Kejutan Lolos ke Perempatfinal, Zaki Ubaidillah Terhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196852/para_penonton_tetap_antusias_menyaksikan_langsung_indonesia_masters_2026_di_istora_senayan_meski_jakarta_diguyur_hujan_deras_sejak_pagi-cBua_large.jpeg
Jakarta Diguyur Hujan sejak Pagi, Penonton Tetap Antusias Saksikan Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196844/jafar_dan_felisha_lolos_ke_perempatfinal_indonesia_masters_2026_inabadminton-LFw5_large.jpg
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Jafar/Felisha Menangi Perang Saudara, Ana/Trias Tumbang dari Ganda Putri Jepang
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement