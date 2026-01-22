Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Raymond/Joaquin Bikin Kejutan Lolos Perempatfinal, Putri KW Gugur

JAKARTA - Kejutan besar tercipta di babak 16 besar Indonesia Masters 2026 saat ganda putra muda, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, berhasil menumbangkan wakil unggulan. Namun, hasil kontras harus diterima sektor tunggal putri setelah satu-satunya harapan tuan rumah, Putri Kusuma Wardani, gagal membendung perlawanan wakil Taiwan lainnya.

Raymond/Joaquin berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan jagoan Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan. Sementara, Putri KW —sapaan akrab Putri Kusuma Wardani— kalah dari wakil Taiwan, Huang Yu-Hsun.

Dua pertandingan itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (22/1/2026). Raymond/Joaquin bertanding lebih dulu melawan Lee/Yang.

1. Kebangkitan Dramatis Raymond/Joaquin

Pada gim pertama, permainan efektif Raymond/Joaquin berhasil membuat Lee/Yang kewalahan. Namun sayang, mereka kalah di gim pertama.

Memasuki gim kedua dan ketiga, Raymond/Joaquin tidak mau menyerah begitu saja. Wakil Indonesia itu sukses memenangkan pertandingan sengit dan menutup laga dengan skor 14-21, 21-18, dan 24-22.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)

Di pertandingan lainnya, Putri Kusuma Wardani kewalahan menghadapi Huang Yu-Hsun. Tunggal putri kelahiran Tangerang, Banten, itu harus takluk dalam laga sengit tiga gim.