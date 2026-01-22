JAKARTA - Hasil kontras diraih oleh wakil tuan rumah di babak 16 besar Indonesia Masters 2026. Pasangan ganda campuran lintas negara, Terry Hee/Gloria Emanuelle Widjaja, berhasil melaju ke babak perempatfinal, sementara talenta muda tunggal putra, Moh Zaki Ubaidillah, harus mengubur impiannya.
Terry/Gloria sukses merebut kemenangan dan lolos ke babak perempatfinal, sedangkan Ubed —sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah— tumbang. Dua pertandingan itu digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (22/1/2026).
Terry/Gloria berhadapan dengan jagoan Denmark, Jesper Toft/Amalie Magelund. Duet Indonesia-Singapura itu sukses memenangkan pertarungan sengit dalam tiga gim.
Pada gim pertama, Terry/Gloria berhasil mendominasi. Namun pada gim kedua, duet tersebut harus mengakui kemenangan Toft/Magelund.
Gim ketiga berakhir manis untuk kemenangan Terry/Gloria. Keduanya sukses mengunci kemenangan dalam tiga gim dengan skor 21-12, 16-21, dan 21-14.