Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Terry/Gloria Bikin Kejutan Lolos ke Perempatfinal, Zaki Ubaidillah Terhenti

JAKARTA - Hasil kontras diraih oleh wakil tuan rumah di babak 16 besar Indonesia Masters 2026. Pasangan ganda campuran lintas negara, Terry Hee/Gloria Emanuelle Widjaja, berhasil melaju ke babak perempatfinal, sementara talenta muda tunggal putra, Moh Zaki Ubaidillah, harus mengubur impiannya.

Terry/Gloria sukses merebut kemenangan dan lolos ke babak perempatfinal, sedangkan Ubed —sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah— tumbang. Dua pertandingan itu digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (22/1/2026).

1. Duel Sengit Tiga Gim

Terry/Gloria berhadapan dengan jagoan Denmark, Jesper Toft/Amalie Magelund. Duet Indonesia-Singapura itu sukses memenangkan pertarungan sengit dalam tiga gim.

Terry Hee/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Pada gim pertama, Terry/Gloria berhasil mendominasi. Namun pada gim kedua, duet tersebut harus mengakui kemenangan Toft/Magelund.

Gim ketiga berakhir manis untuk kemenangan Terry/Gloria. Keduanya sukses mengunci kemenangan dalam tiga gim dengan skor 21-12, 16-21, dan 21-14.