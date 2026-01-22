Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Terry/Gloria Bikin Kejutan Lolos ke Perempatfinal, Zaki Ubaidillah Terhenti

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |14:15 WIB
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Terry/Gloria Bikin Kejutan Lolos ke Perempatfinal, Zaki Ubaidillah Terhenti
Ganda campuran Singapura-Indonesia, Terry Hee/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Hasil kontras diraih oleh wakil tuan rumah di babak 16 besar Indonesia Masters 2026. Pasangan ganda campuran lintas negara, Terry Hee/Gloria Emanuelle Widjaja, berhasil melaju ke babak perempatfinal, sementara talenta muda tunggal putra, Moh Zaki Ubaidillah, harus mengubur impiannya.

Terry/Gloria sukses merebut kemenangan dan lolos ke babak perempatfinal, sedangkan Ubed —sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah— tumbang. Dua pertandingan itu digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (22/1/2026).

1. Duel Sengit Tiga Gim

Terry/Gloria berhadapan dengan jagoan Denmark, Jesper Toft/Amalie Magelund. Duet Indonesia-Singapura itu sukses memenangkan pertarungan sengit dalam tiga gim.

Terry Hee/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Terry Hee/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Pada gim pertama, Terry/Gloria berhasil mendominasi. Namun pada gim kedua, duet tersebut harus mengakui kemenangan Toft/Magelund.

Gim ketiga berakhir manis untuk kemenangan Terry/Gloria. Keduanya sukses mengunci kemenangan dalam tiga gim dengan skor 21-12, 16-21, dan 21-14.

 

Halaman:
1 2
