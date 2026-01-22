Debut Manis Pasangan Gado-Gado Terry/Gloria: Atmosfer Istora Serasa Bela Negara Sendiri

JAKARTA – Kolaborasi lintas negara antara pebulu tangkis Singapura, Terry Hee, dan bintang Indonesia, Gloria Emanuelle Widjaja, sukses mencuri perhatian di panggung Indonesia Masters 2026. Meski baru pertama kali dipasangkan, duet ini langsung merasakan magis Istora Senayan yang memberikan dukungan layaknya wakil tuan rumah murni, mengantar mereka meraih kemenangan krusial di babak pertama.

Terry/Gloria mengukir debut manis sebagai ganda campuran lintas negara di babak 32 besar Indonesia Masters 2026, pada Rabu 21 Januari 2026. Mereka meraih kemenangan atas Cheng Xing/Zhang Chi asal China lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-13, 20-22, 21-13.

1. Magis Istora

Selama pertandingan, Badminton Lovers yang hadir langsung ke Istora Senayan memberikan dukungan meriah kepada Terry/Gloria. Ini menjadi momen menarik karena pasangan ‘gado-gado’ itu diperlakukan layaknya wakil tuan rumah.

Terry mengaku sangat senang dengan sambutan hangat yang didapat di Istora Senayan. Apalagi dirinya berduet dengan Gloria, pemain yang menurutnya sudah level dunia dan berkualitas tinggi.

“Rasa kandang ya. Saya sangat senang lah bisa main di Istora lagi. Apalagi sama Kak Gloria, pemain kelas dunia. Dia yang gendong saya di lapangan kan," kata Terry usai pertandingan, Kamis (22/1/2026).

Terry Hee/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: Instagram/sgbadminton)

"Gim kedua agak mungkin agak tegang sikit. Tapi ya terima kasih sama Kak [Gloria], dia sudah dukung saya terus di lapangan. Ya puji Tuhan boleh menang kita," tambahnya.

Terry mengaku tidak menemui kendala berarti saat bermain bersama Gloria. Meski berasal dari negara berbeda, perbedaan bahasa bukan menjadi masalah karena Terry ternyata cukup mahir berbahasa Indonesia.