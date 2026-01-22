Jumpa Loh Kean Yew di Perempatfinal Indonesia Masters 2026, Zaki Ubaidillah Tak Gentar

JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, mengukir debut manis di Indonesia Masters 2026. Ubed, sapaan akrabnya, sukses menumbangkan wakil India, Kiran George, pada babak 32 besar melalui performa yang sangat impresif.

Ubed tampil menawan di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 21 Januari 2026 pagi WIB. Pemain berusia 18 tahun itu membungkam Kiran George dalam dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-14.

“Syukur Alhamdulillah sudah bisa diberi kemenangan tanpa rubber juga. Walaupun di set pertama sempat ketinggalan, saya terus berusaha lebih tenang lagi di set pertama,” kata Ubed usai pertandingan, Rabu (21/1/2026).

1. Mengatasi Tekanan Debut di Istora

Untuk pertama kalinya, Ubed merasakan atmosfer bertanding di Istora Senayan. Dia mengaku sempat demam panggung, namun ketegangan itu mampu diatasi dengan permainan lepasnya di lapangan.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

“Beban pasti ada, Alhamdulillah saya bisa mengatasi itu. Tadi sempat tegang juga mungkin pertama kali main di Istora. Alhamdulillah untungnya saya bisa tenang, bisa mengatasi itu semua,” sambung Ubed.

Terkait target, Ubed memasang sasaran realistis. Peraih medali perak SEA Games 2025 itu berharap bisa melaju hingga babak perempatfinal.

“Ya kalau target dari saya sendiri. Pengennya bisa lolos 8 besar sih. Itu sudah diskusi juga sama pelatih, targetnya ini-ini. Semoga bisa tercapai,” tambahnya.