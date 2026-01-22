Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jumpa Loh Kean Yew di Perempatfinal Indonesia Masters 2026, Zaki Ubaidillah Tak Gentar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |00:01 WIB
Jumpa Loh Kean Yew di Perempatfinal Indonesia Masters 2026, Zaki Ubaidillah Tak Gentar
Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, mengukir debut manis di Indonesia Masters 2026. Ubed, sapaan akrabnya, sukses menumbangkan wakil India, Kiran George, pada babak 32 besar melalui performa yang sangat impresif.

Ubed tampil menawan di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 21 Januari 2026 pagi WIB. Pemain berusia 18 tahun itu membungkam Kiran George dalam dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-14.

“Syukur Alhamdulillah sudah bisa diberi kemenangan tanpa rubber juga. Walaupun di set pertama sempat ketinggalan, saya terus berusaha lebih tenang lagi di set pertama,” kata Ubed usai pertandingan, Rabu (21/1/2026).

1. Mengatasi Tekanan Debut di Istora

Untuk pertama kalinya, Ubed merasakan atmosfer bertanding di Istora Senayan. Dia mengaku sempat demam panggung, namun ketegangan itu mampu diatasi dengan permainan lepasnya di lapangan.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

“Beban pasti ada, Alhamdulillah saya bisa mengatasi itu. Tadi sempat tegang juga mungkin pertama kali main di Istora. Alhamdulillah untungnya saya bisa tenang, bisa mengatasi itu semua,” sambung Ubed.

Terkait target, Ubed memasang sasaran realistis. Peraih medali perak SEA Games 2025 itu berharap bisa melaju hingga babak perempatfinal.

“Ya kalau target dari saya sendiri. Pengennya bisa lolos 8 besar sih. Itu sudah diskusi juga sama pelatih, targetnya ini-ini. Semoga bisa tercapai,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196728/putri_kusuma_wardani-Y1HU_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Putri KW Lolos 16 Besar, Dua Wakil Tuan Rumah Terhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196656/jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta-DGNl_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Adnan/Indah Tumbangkan Unggulan, Jafar/Felisha Amankan Tiket 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196611/ubed_lolos_ke_16_besar_indonesia_masters_2026_setelah_bungkam_tunggal_putra_india_inabadminton-slu6_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Dejan Ferdinansyah/Bernadine hingga Ubed Lolos 16 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196584/sabar_dan_reza_berambisi_juara_indonesia_masters_2026_okezone-uP9w_large.jpg
Misi Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Juara Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196565/alwi_farhan_siap_bangkit_di_indonesia_masters_2026_humas_pp_pbsi-4ONa_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming 32 Besar Indonesia Masters 2026 Hari Ini: Alwi Farhan Siap Tempur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196518/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-qJHf_large.jpg
Uji Coba Aturan Baru BWF 25 Detik, Fajar/Fikri Mengaku Tak Terganggu di Indonesia Masters 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement