Misi Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Juara Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan

AMBISI tinggi diusung ganda putra bulu tangkis Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Isfahani di Indonesia Masters 2026. Ganda putra Indonesia itu ingin menembus batas yang selama ini belum mampu mereka lewati, sekaligus mengakhiri catatan mentok di perempatfinal turnamen tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Sabar/Reza setelah meraih kemenangan di babak 32 besar Indonesia Masters 2026. Mereka berhasil menumbangkan pasangan Malaysia, Chia Weijie/Lwi Sheng Hao lewat laga tiga game dengan skor 21-18, 19-21, dan 21-10 di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 20 Januari 2026.

1. Indonesia Masters 2026 Gelar Pertama Sabar/Reza Tahun Ini?

Sabar dan Reza berharap tuah Istora Senayan. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Keinginan berjaya di rumah sendiri tak ditutupi Reza Pahlevi. Ia menegaskan Indonesia Masters 2026 menjadi target utama yang ingin mereka taklukkan musim ini.

“Ya targetnya pastinya ingin juara pastinya di Indonesia Masters. Karena kami juga belum pernah masuk ke semifinal, ke final di Indonesia Masters,” kata Reza Pahlevi kepada awak media, termasuk Okezone di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 20 Januari 2026.

2. Sabar/Reza Berharap Tuah Istora Senayan

Modal positif pun coba mereka rawat dari pengalaman tampil di Istora Senayan pada turnamen sebelumnya. Atmosfer arena legendaris itu diharapkan kembali berpihak kepada mereka.

“Ya semoga hasil baik di tahun lalu (Indonesia Open 2025) di Istora bisa terulang. Mudah-mudahan auranya masih-masih berada di kami. Tapi kami juga harus fokus di setiap pertandingan,” imbuh Reza Pahlevi.