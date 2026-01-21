PASANGAN ganda putri Indonesia–Polandia, Janice Tjen/Katarzyna Piter, harus mengakui ketangguhan duet Australia, Daria Kasatkina/Arina Rodionova di babak pertama Australia Open 2026, setelah melalui pertandingan ketat yang berlangsung hingga tiga set. Meski tampil dominan di set pembuka, Janice Tjen/ Katarzyna Piter akhirnya tersingkir usai duel panjang yang sarat perubahan momentum dengan skor 6-1, 4-6 dan 4-6.
Pada pertandingan yang berlangsung di Melbourne Park, Rabu (21/1/2026), set pertama, Janice Tjen dan Katarzyna Piter tampil sangat meyakinkan. Sejak game awal, mereka langsung menguasai permainan lewat servis efektif dan agresivitas di baseline. Kasatkina/Rodionova kerap kehilangan poin akibat unforced error, sementara Janice Tjen/Katarzyna Piter konsisten menekan dengan forehand dan backhand winner.
Dominasi pasangan Indonesia–Polandia terlihat jelas. Hampir di setiap game, Janice Tjen/Katarzyna Piter mampu mengendalikan tempo dan menutup set pertama dengan kemenangan telak, sekaligus mengirim sinyal kuat bahwa mereka berada di atas angin.
Namun, situasi berubah pada set kedua. Kasatkina/Rodionova tampil lebih solid dan berani mengambil risiko. Permainan mereka menjadi lebih rapi, dengan variasi pukulan serta servis agresif yang mulai menyulitkan Janice Tjen/Katarzyna Piter. Reli-reli panjang kerap berakhir dengan keuntungan bagi pasangan Australia.