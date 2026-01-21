Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2026: Janice Tjen/Katarzyna Piter Tumbang dari Daria Kasatkina/Arina Rodionova!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |13:53 WIB
Hasil Australia Open 2026: Janice Tjen/Katarzyna Piter Tumbang dari Daria Kasatkina/Arina Rodionova!
Janice Tjen/ Katarzyna Piter tumbang di babak pertama Australia Open 2026. (Foto: Instagram/@janicetjen)
A
A
A

PASANGAN ganda putri Indonesia–Polandia, Janice Tjen/Katarzyna Piter, harus mengakui ketangguhan duet Australia, Daria Kasatkina/Arina Rodionova di babak pertama Australia Open 2026, setelah melalui pertandingan ketat yang berlangsung hingga tiga set. Meski tampil dominan di set pembuka, Janice Tjen/ Katarzyna Piter akhirnya tersingkir usai duel panjang yang sarat perubahan momentum dengan skor 6-1, 4-6 dan 4-6.

1. Set Pertama Dimenangkan Janice Tjen/Katarzyna Piter

Pada pertandingan yang berlangsung di Melbourne Park, Rabu (21/1/2026), set pertama, Janice Tjen dan Katarzyna Piter tampil sangat meyakinkan. Sejak game awal, mereka langsung menguasai permainan lewat servis efektif dan agresivitas di baseline. Kasatkina/Rodionova kerap kehilangan poin akibat unforced error, sementara Janice Tjen/Katarzyna Piter konsisten menekan dengan forehand dan backhand winner.

Janice Tjen gugur di babak pertama Australia Open 2026. (Foto: Instagram/@janicetjen)
Janice Tjen gugur di babak pertama Australia Open 2026. (Foto: Instagram/@janicetjen)



Dominasi pasangan Indonesia–Polandia terlihat jelas. Hampir di setiap game, Janice Tjen/Katarzyna Piter mampu mengendalikan tempo dan menutup set pertama dengan kemenangan telak, sekaligus mengirim sinyal kuat bahwa mereka berada di atas angin.

2. Situasi Berubah di Set Kedua dan Ketiga

Namun, situasi berubah pada set kedua. Kasatkina/Rodionova tampil lebih solid dan berani mengambil risiko. Permainan mereka menjadi lebih rapi, dengan variasi pukulan serta servis agresif yang mulai menyulitkan Janice Tjen/Katarzyna Piter. Reli-reli panjang kerap berakhir dengan keuntungan bagi pasangan Australia.

 

