Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lama Absen, Anthony Ginting Akui Sempat Gugup Rasakan Kembali Atmosfer Magis Istora di Indonesia Masters 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |00:01 WIB
Lama Absen, Anthony Ginting Akui Sempat Gugup Rasakan Kembali Atmosfer Magis Istora di Indonesia Masters 2026
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, mengungkapkan perasaan tegangnya saat kembali menginjakkan kaki di lapangan Istora Senayan. Perasaan tersebut muncul lantaran Anthony sudah cukup lama absen bertanding di arena ikonik tersebut sebelum akhirnya melakukan comeback di Indonesia Masters 2026.

Anthony Ginting secara mendadak tampil di Indonesia Masters 2026. Tunggal putra kelahiran Cimahi, Jawa Barat, itu baru diumumkan akan bermain sehari sebelum turnamen dimulai pada Senin 19 Januari 2026 kemarin.

Anthony pun memulai perjuangan dari babak kualifikasi. Dia berhadapan dengan wakil Thailand, Kantaphon Wangcharoen dan berhasil merebut kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-7.

Kemenangan ini terasa manis bagi Anthony. Sebab diketahui, pebulu tangkis berusia 29 tahun itu sudah lama tidak tampil di Istora Senayan. Terakhir kali Anthony bermain di arena ini adalah pada ajang Indonesia Open 2024.

1. Mengatasi Ketegangan Setelah Absen Panjang

Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)

Setelah itu, dia sempat mengalami cedera dan absen di beberapa turnamen pada tahun 2025. Anthony mengaku sempat tegang ketika merasakan kembali atmosfer Istora Senayan. Namun akhirnya, Anthony mampu mengatasi ketegangan itu dengan baik.

"Karena memang jujur saja baru main lagi kali ini di Istora, tadi sebelum main bilang ke istri 'Kok tegang ya?' Maksudnya, agak beda kayak, kayak biasanya gitu. Cuman ya puji Tuhan tadi masuk lapangan, di lapangan bisa ngatasin dengan baik sih itu," kata Anthony kepada awak media, termasuk Okezone di Istora Senayan, dikutip Rabu (21/1/2026).

Anthony mengatakan, atmosfer Istora Senayan di Indonesia Masters 2026 terasa berbeda. Peraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020 itu merasa senang karena banyak pencinta bulu tangkis yang datang sejak hari pertama.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196537/amallia_cahaya_bersama_siti_fadia-Tr7B_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Tampil Solid, Amallia/Siti dan Lanny/Apriyani Lanjut ke 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196532/loh_kean_yeww-GkDy_large.jpg
3 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Dijuluki Istora Boy, Nomor 1 Loh Kean Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196512/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-Xiwr_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Sabar/Reza dan Leo/Bagas Kompak Segel Tiket 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196490/rachel_allessya_bersama_febi_setianingrum-s4uM_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Siti/Zahra dan Rachel/Febi Melaju, Isyana/Rinjani Terhenti di 32 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196478/anthony_sinisuka_ginting-FVIQ_large.jpg
Awali Perjuangan dari Kualifikasi, Anthony Ginting Akui Sempat Demam Panggung di Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196450/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-BYbv_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Tampil Agresif, Fajar/Fikri Amankan Tiket 16 Besar Usai Libas Wakil Taiwan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement