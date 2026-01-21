Lama Absen, Anthony Ginting Akui Sempat Gugup Rasakan Kembali Atmosfer Magis Istora di Indonesia Masters 2026

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, mengungkapkan perasaan tegangnya saat kembali menginjakkan kaki di lapangan Istora Senayan. Perasaan tersebut muncul lantaran Anthony sudah cukup lama absen bertanding di arena ikonik tersebut sebelum akhirnya melakukan comeback di Indonesia Masters 2026.

Anthony Ginting secara mendadak tampil di Indonesia Masters 2026. Tunggal putra kelahiran Cimahi, Jawa Barat, itu baru diumumkan akan bermain sehari sebelum turnamen dimulai pada Senin 19 Januari 2026 kemarin.

Anthony pun memulai perjuangan dari babak kualifikasi. Dia berhadapan dengan wakil Thailand, Kantaphon Wangcharoen dan berhasil merebut kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-7.

Kemenangan ini terasa manis bagi Anthony. Sebab diketahui, pebulu tangkis berusia 29 tahun itu sudah lama tidak tampil di Istora Senayan. Terakhir kali Anthony bermain di arena ini adalah pada ajang Indonesia Open 2024.

1. Mengatasi Ketegangan Setelah Absen Panjang

Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)

Setelah itu, dia sempat mengalami cedera dan absen di beberapa turnamen pada tahun 2025. Anthony mengaku sempat tegang ketika merasakan kembali atmosfer Istora Senayan. Namun akhirnya, Anthony mampu mengatasi ketegangan itu dengan baik.

"Karena memang jujur saja baru main lagi kali ini di Istora, tadi sebelum main bilang ke istri 'Kok tegang ya?' Maksudnya, agak beda kayak, kayak biasanya gitu. Cuman ya puji Tuhan tadi masuk lapangan, di lapangan bisa ngatasin dengan baik sih itu," kata Anthony kepada awak media, termasuk Okezone di Istora Senayan, dikutip Rabu (21/1/2026).

Anthony mengatakan, atmosfer Istora Senayan di Indonesia Masters 2026 terasa berbeda. Peraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020 itu merasa senang karena banyak pencinta bulu tangkis yang datang sejak hari pertama.