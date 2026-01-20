Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2026: Tampil Perkasa di Istora, Raymond/Joaquin Pulangkan Wakil Prancis

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |14:59 WIB
Hasil Indonesia Masters 2026: Tampil Perkasa di Istora, Raymond/Joaquin Pulangkan Wakil Prancis
Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan ganda putra tuan rumah, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, sukses mengamankan tiket babak 16 besar Indonesia Masters 2026 setelah menumbangkan wakil Prancis, Eloi Adam/Leo Rossi. Melalui duel sengit selama tiga gim, Raymond/Joaquin menyudahi perlawanan tim tamu dengan skor akhir 22-20, 15-21, dan 21-10, pada Selasa (20/1/2026).

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Raymond/Joaquin memulai babak 32 besar dengan baik. Namun, Adam/Rossi perlahan mampu keluar dari tekanan hingga unggul 8-6 atas tuan rumah.

Meski demikian, Raymond/Joaquin berhasil membalikkan keadaan hingga unggul 11-10 di interval gim pertama. Kedua pasangan kembali bertarung sengit selepas jeda interval.

Raymond/Joaquin dan Adam/Rossi terus kejar-mengejar angka hingga bermain imbang 16-16. Sampai akhirnya, ganda putra muda Indonesia itu berhasil merebut kemenangan di gim pertama dengan skor 22-20.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (Foto: X/@INABadminton)
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (Foto: X/@INABadminton)

Pertarungan sengit masih tersaji di gim kedua. Kedua pasangan terus kejar-mengejar angka hingga skor 8-8. Namun perlahan Raymond/Joaquin berhasil keluar dari tekanan.

Raymond/Joaquin ungguli pasangan Prancis itu dengan skor 9-8 dan berhasil unggul di interval gim kedua dengan skor 11-9. Namun usai jeda, konsentrasi mereka tampak buyar.

 

