Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2026: Bimo/Arlya ke Babak 32 Besar Tanpa Keringat, Faathir/Devin Tekuk Ganda Putra Prancis

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |11:33 WIB
Hasil Indonesia Masters 2026: Bimo/Arlya ke Babak 32 Besar Tanpa Keringat, Faathir/Devin Tekuk Ganda Putra Prancis
Devin Fathir lolos ke babak 32 besar Indonesia Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

SEBANYAK tiga wakil Indonesia telah menuntaskan pertandingan di babak kualifikasi Indonesia Masters 2026. Mereka adalah Nabila Cahya Permata Ayu/Nahya Muhyifa (ganda putri), Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi (ganda putra), dan Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran (ganda campuran). 

Seluruh pertandingan tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026) pagi. Dimulai dari sektor ganda campuran, Bimo/Arlya melawan Hiroki Midorikawa. 

1. Lawan Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran Mundur

Bimo/Arlya tidak mengucurkan keringat setetes pun untuk memenangkan laga tersebut. Pasalnya, Midorikawa/Matsuyama memutuskan mundur sebelum dimulainya pertandingan. 

Dengan begitu, Bimo/Arlya berhasil menembus babak utama alias 32 besar. Di babak tersebut, mereka sudah ditunggu ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje. 

Beralih ke ganda putri, Nabila/Nahya, harus menelan pil pahit. Mereka harus mengakui ketangguhan dari pasangan Malaysia, Chong Jie Yu/Vanessa Ng. 

Nabila Cahya Permata Ayu dan Nahya Muhyifa kalah dari ganda putri Malaysia. (Foto: X/@INABadminton)
Nabila Cahya Permata Ayu dan Nahya Muhyifa kalah dari ganda putri Malaysia. (Foto: X/@INABadminton)

Nabila/Nahya kalah dari Chong Jie Yu/Vanesa Ng lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-16, 13-21, 19-21. Hasil ini praktis membuat mereka gagal menembus babak 32 besar Indonesia Masters 2026. 

Sementara itu, Faathir/Devin berhasil mengikuti jejak Bimo/Arlya. Mereka mengamankan tiket 32 besar usai membungkam pasangan Prancis, Mael Cattoen/Lucas Renoir.

Ganda putra Pelatnas PBSI itu cukup susah payah kalahkan Cattoen/Renoir. Faathir/Devin menang lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 20-22, 21-16, 21-14. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196351/rcti_akan_menyiarkan_indonesia_masters_2026_pada_20_25_januari_2026-5Py1_large.jpg
BREAKING NEWS: Mulai Hari Ini Indonesia Masters 2026 Tayang Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196331/sederet_pebulu_tangkis_indonesia_siap_unjuk_gigi_di_indonesia_masters_2026_okezone-RMdC_large.jpg
Penggemar Tanpa Tiket Bisa Nikmati Kemeriahan Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/40/3196239/berikut_lima_pebulu_tangkis_top_dunia_yang_absen_di_indonesia_masters_2026-s5Mx_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Absen di Indonesia Masters 2026, Nomor 1 Mundur Jelang Tanding!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/40/3196261/moh_zaki_ubadillah_akhirnya_mendapat_kesempatan_tampil_di_istora_senayan_untuk_pertama_kalinya-rYP2_large.jpg
Indonesia Masters 2026: Bersyukur Mentas di Istora Senayan, Zaki Ubadillah Ingin Berikan yang Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/40/3196254/pbsi_menargetkan_dua_gelar_juara_di_indonesia_masters_2026-9mxK_large.jpeg
PBSI Targetkan 2 Gelar Juara di Indonesia Masters 2026, Singgung Ganda Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/40/3196305/jonatan_christie_mengaku_keputusannya_mundur_dari_indonesia_masters_2026_sangat_berat_tapi_sudah_dipikirkan_matang_matang-ldKr_large.jpg
Mundur dari Indonesia Masters 2026, Jonatan Christie: Keputusan yang Sangat Berat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement