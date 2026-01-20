Hasil Indonesia Masters 2026: Bimo/Arlya ke Babak 32 Besar Tanpa Keringat, Faathir/Devin Tekuk Ganda Putra Prancis

Devin Fathir lolos ke babak 32 besar Indonesia Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)

SEBANYAK tiga wakil Indonesia telah menuntaskan pertandingan di babak kualifikasi Indonesia Masters 2026. Mereka adalah Nabila Cahya Permata Ayu/Nahya Muhyifa (ganda putri), Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi (ganda putra), dan Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran (ganda campuran).

Seluruh pertandingan tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026) pagi. Dimulai dari sektor ganda campuran, Bimo/Arlya melawan Hiroki Midorikawa.

1. Lawan Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran Mundur

Bimo/Arlya tidak mengucurkan keringat setetes pun untuk memenangkan laga tersebut. Pasalnya, Midorikawa/Matsuyama memutuskan mundur sebelum dimulainya pertandingan.

Dengan begitu, Bimo/Arlya berhasil menembus babak utama alias 32 besar. Di babak tersebut, mereka sudah ditunggu ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje.

Beralih ke ganda putri, Nabila/Nahya, harus menelan pil pahit. Mereka harus mengakui ketangguhan dari pasangan Malaysia, Chong Jie Yu/Vanessa Ng.

Nabila Cahya Permata Ayu dan Nahya Muhyifa kalah dari ganda putri Malaysia. (Foto: X/@INABadminton)

Nabila/Nahya kalah dari Chong Jie Yu/Vanesa Ng lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-16, 13-21, 19-21. Hasil ini praktis membuat mereka gagal menembus babak 32 besar Indonesia Masters 2026.

Sementara itu, Faathir/Devin berhasil mengikuti jejak Bimo/Arlya. Mereka mengamankan tiket 32 besar usai membungkam pasangan Prancis, Mael Cattoen/Lucas Renoir.

Ganda putra Pelatnas PBSI itu cukup susah payah kalahkan Cattoen/Renoir. Faathir/Devin menang lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 20-22, 21-16, 21-14.