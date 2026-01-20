Advertisement
HOME SPORTS NETTING

BREAKING NEWS: Janice Tjen Tumbangkan Runner-up US Open 2021 Leylah Fernandez di Babak Pertama Australia Open 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |09:55 WIB
BREAKING NEWS: Janice Tjen Tumbangkan Runner-up US Open 2021 Leylah Fernandez di Babak Pertama Australia Open 2026!
Janice Tjen kalahkan Leylah Fernandez di babak pertama Australia Open 2026. (Foto: Instagram/@janicetjen)
A
A
A

PETENIS Indonesia, Janice Tjen, secara luar biasa menang 6-2 dan 7-6 atas unggulan 22 asal Kanada, Leylah Fernandez, di babak pertama Australia Open 2026 yang digelar di Melbourne Park, Selasa (20/1/2026) pagi WIB.

Kemenangan Janice Tjen atas Leylah Fernandez masuk kategori luar biasa. Sebab, secara peringkat dan pengalaman, Janice Tjen masih di bawah Leylah Fernandez.

1. Leylah Fernandez Runner-up US Open 2021

Leylah Fernandez gugur di tangan Janice Tjen. (Foto: Instagram/leylahannietennis)
Leylah Fernandez gugur di tangan Janice Tjen. (Foto: Instagram/leylahannietennis)

Leylah Fernandez merupakan runner-up US Open 2021. Saat itu di partai puncak, Leylah Fernandez kalah dari Emma Raducanu dengan skor 3-6 dan 4-6.

Prestasi terbaik Leylah Fernandez adalah menempati peringkat 13 dunia pada Oktober 2022. Saat ini, Leylah Fernandez yang berdarah Filipina juga masih menempati peringkat elite dunia, yang mana menduduki posisi 23 dunia.

2. Lawan Janice Tjen di 64 Besar Australia Open 2026

Berkat kemenangan ini, Janice Tjen lolos ke babak kedua atau 64 besar Australia Open 2026. Di babak 64 besar yang digelar besok, Janice Tjen akan menghadapi pemenang antara Karolina Pliskova (Republik Ceko) dan Sloane Stephens (Amerika Serikat).

Duapetenis di atas memang berstatus nonunggulan di Australia Open 2026. Namun, secara prestasi, keduanya tak perlu diragukan lagi.

 

Halaman:
1 2
