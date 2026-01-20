Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo soal Juara Dunia MotoGP 2015: Marc Marquez Tidak Bantu Saya, Valentino Rossi yang Lambat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |01:20 WIB
Jorge Lorenzo soal Juara Dunia MotoGP 2015: Marc Marquez Tidak Bantu Saya, Valentino Rossi yang Lambat
Jorge Lorenzo lagi-lagi membuat pengakuan mengejutkan soal titel juara dunia MotoGP 2015 yang dinilai kontroversial (Foto: MotoGP)
A
A
A

JORGE Lorenzo lagi-lagi membuat pengakuan mengejutkan soal titel juara dunia MotoGP 2015 yang dinilai kontroversial. Ia merasa Marc Marquez sama sekali tidak membantunya. Malahan, Valentino Rossi justru melambat dim omen krusial.

Titel juara dunia MotoGP 2015 masih jadi perbincangan. Sorotan utama jelas insiden yang diberi nama ‘Sepang Clash’ atau tendangan maut Rossi ke Marquez di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia.

Valentino Rossi vs Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2015 (Foto: Youtube/MotoGP)

Pasalnya, aksi itu membuat Rossi dihukum start paling belakang pada seri pamungkas MotoGP Valencia 2015. Ia lalu kehilangan gelar juara dunia meski sempat memimpin klasemen jelang balapan tersebut.

1. Pernyataan Kontroversial

Jelang beberapa seri terakhir, Rossi sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia menilai pembalap-pembalap Spanyol, terutama Marquez, berusaha keras menjegalnya jadi juara dunia.

Lorenzo tidak merasa demikian. Menurutnya, penyebab utama Rossi gagal juara dunia adalah kecepatannya melambat 0,3-0,5 detik di momen-momen krusial perebutan titel.

“Marc tidak membantu saya. Masalah utamanya, Valentino sangat jelas lebih lambat dari saya. Valentino butuh (tambahan) 0,2-0,4 detik yang dia tidak punya saat itu,” tegas Lorenzo, mengutip dari Motosan, Selasa (20/1/2026).

 

