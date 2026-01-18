Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Murid Valentino Rossi Akui Marc Marquez Adalah Jimat Keberuntungan Ducati

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |10:28 WIB
Murid Valentino Rossi Akui Marc Marquez Adalah Jimat Keberuntungan Ducati
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BOLOGNA – Pembalap Tim Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli secara terang-terangan menyebut kehadiran Marc Marquez di kursi utama Ducati Lenovo merupakan sebuah anugerah besar bagi pabrikan Borgo Panigale. Murid Valentino Rossi itu menilai juara dunia bertahan tersebut memiliki paket lengkap, mulai dari kualitas teknik yang mumpuni hingga kematangan mental yang sulit ditandingi pembalap lain di lintasan MotoGP.

1. Efek Juara Dunia

Sebagaimana diketahui, Marc Marquez baru saja mengukuhkan statusnya sebagai juara MotoGP 2025. Pencapaian luar biasa tersebut membuat pembalap berjuluk The Baby Alien ini kini telah mengoleksi tujuh gelar juara di kasta tertinggi balapan dunia.

Franco Morbidelli mengatakan Marc Marquez memang bisa menghadirkan rasa optimisme cukup tinggi dalam sebuah tim. Alhasil, semua elemen akan berusaha bekerja dengan semaksimal mungkin dengan adanya Marc Marquez.

"Memiliki seorang juara seperti Marc mendorong Anda untuk melampaui batas kemampuan. Dia melakukan hal-hal luar biasa dengan motornya," kata Franco Morbidelli dilansir dari Motosan, Minggu (18/1/2026).

Marc Marquez melaju di MotoGP Hungaria 2025 (Foto: Instagram/@motogp)
Marc Marquez melaju di MotoGP Hungaria 2025 (Foto: Instagram/@motogp)

2. Evaluasi Performa

Pada musim lalu, pembalap Franco Morbidelli tidak mampu menembus lima besar klasemen akhir. Hal tersebut dikarenakan dia berada di posisi ketujuh dengan 231 poin dan hanya dua kali berhasil naik podium.

 

Halaman:
1 2
