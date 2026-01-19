Breaking News: Jonatan Christie Mundur dari Indonesia Masters 2026!

JONATAN Christie memutuskan mundur dari Indonesia Masters 2026 Super 500. Tunggal putra Indonesia itu menarik diri dengan alasan kebugaran.

Keputusan ini disampaikan Jojo satu hari sebelum dimulainya turnamen atau babak 32 besar Indonesia Masters 2026. Turnamen itu diketahui akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada 20-25 Januari.

1. Mendengarkan Tubuh

Jonatan mengatakan, keputusan yang dibuatnya sudah bulat. Ia beralasan mundur karena perlu beristirahat terlebih dahulu setelah menjalani jadwal padat awal 2026.

"Setelah bertanding di 2 turnamen beruntun dengan intensitas yang cukup tinggi, saya rasa saya perlu 'mendengarkan kondisi tubuh dan pikiran saya' untuk dapat beristirahat sejenak agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi (seperti cedera atau pemakaian yang berlebih)," kata Jonatan dikutip dari akun Instagram pribadinya (@jonatanchristieofficial), Senin (19/1/2026).

"Oleh karena itu, dengan sangat berat hati saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pertandingan Indonesia Masters yang akan berlangsung minggu ini di Istora," sambung pria berusia 28 tahun itu.