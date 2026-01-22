Perang Saudara di 16 Besar Indonesia Masters 2026: Jafar/Felisha Siap Ladeni Dejan/Bernadine

JAKARTA – Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, sukses melangkah ke babak 16 besar Indonesia Masters 2026 setelah melewati hadangan wakil Eropa. Kini, pasangan peringkat sembilan dunia tersebut bersiap menghadapi rekan senegara, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana, di Istora Senayan, pada Kamis 22 Januari 2026.

Jafar/Felisha melaju ke babak kedua usai menghempaskan wakil Denmark, Kristoffer Kolding/Mette Werge. Pasangan ranking sembilan dunia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-14, 21-19, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

1. Evaluasi Ketat Usai Tekuk Wakil Denmark

Meski menang dua gim langsung, Jafar mengakui pertandingan tidak berjalan mudah. Menurutnya, masih banyak evaluasi yang perlu dibenahi bersama Felisha.

“Enggak mudah. Kami juga mainnya masih kurang maksimal, masih banyak yang harus diperbaiki. Terus juga mereka main lumayan baik hari ini, jadi ya enggak mudah aja sih,” kata Jafar usai pertandingan, Rabu (21/1/2026).

Felisha juga mengakui mengalahkan Kristoffer/Mette bukan perkara mudah. Mereka sempat kesulitan karena pasangan Denmark itu mengubah pola permainan dan kondisi angin yang kurang bersahabat.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)

“Dari lawan ada perubahan permainan, terus kita juga lambat mengantisipasi perubahan permainannya. Terus ada perubahan kondisi angin juga, bikin kita penyesuaian lagi. Ya secara non-teknisnya aja sih yang perlu diperhatiin terus,” timpal Felisha.

2. Fokus Menuju Juara

Perihal laga melawan Dejan/Bernadine, Jafar memilih untuk santai. Dia menjelaskan fokusnya bersama Felisha lebih kepada pemulihan agar tampil lebih siap pada esok hari.