Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Perang Saudara di 16 Besar Indonesia Masters 2026: Jafar/Felisha Siap Ladeni Dejan/Bernadine

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |07:15 WIB
Perang Saudara di 16 Besar Indonesia Masters 2026: Jafar/Felisha Siap Ladeni Dejan/Bernadine
Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, sukses melangkah ke babak 16 besar Indonesia Masters 2026 setelah melewati hadangan wakil Eropa. Kini, pasangan peringkat sembilan dunia tersebut bersiap menghadapi rekan senegara, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana, di Istora Senayan, pada Kamis 22 Januari 2026.

Jafar/Felisha melaju ke babak kedua usai menghempaskan wakil Denmark, Kristoffer Kolding/Mette Werge. Pasangan ranking sembilan dunia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-14, 21-19, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

1. Evaluasi Ketat Usai Tekuk Wakil Denmark

Meski menang dua gim langsung, Jafar mengakui pertandingan tidak berjalan mudah. Menurutnya, masih banyak evaluasi yang perlu dibenahi bersama Felisha.

“Enggak mudah. Kami juga mainnya masih kurang maksimal, masih banyak yang harus diperbaiki. Terus juga mereka main lumayan baik hari ini, jadi ya enggak mudah aja sih,” kata Jafar usai pertandingan, Rabu (21/1/2026).

Felisha juga mengakui mengalahkan Kristoffer/Mette bukan perkara mudah. Mereka sempat kesulitan karena pasangan Denmark itu mengubah pola permainan dan kondisi angin yang kurang bersahabat.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)

“Dari lawan ada perubahan permainan, terus kita juga lambat mengantisipasi perubahan permainannya. Terus ada perubahan kondisi angin juga, bikin kita penyesuaian lagi. Ya secara non-teknisnya aja sih yang perlu diperhatiin terus,” timpal Felisha.

2. Fokus Menuju Juara

Perihal laga melawan Dejan/Bernadine, Jafar memilih untuk santai. Dia menjelaskan fokusnya bersama Felisha lebih kepada pemulihan agar tampil lebih siap pada esok hari.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196757/anthony_ginting_lolos_ke_16_besar_indonesia_master_2026_inabadminton-GxIo_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung 16 Besar Indonesia Masters 2026: Anthony Ginting hingga Fajar/Fikri Beraksi, Live di RCTI dan iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196640/moh_zaki_ubaidillah-YqNR_large.jpg
Jumpa Loh Kean Yew di Perempatfinal Indonesia Masters 2026, Zaki Ubaidillah Tak Gentar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196728/putri_kusuma_wardani-Y1HU_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Putri KW Lolos 16 Besar, Dua Wakil Tuan Rumah Terhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196656/jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta-DGNl_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Adnan/Indah Tumbangkan Unggulan, Jafar/Felisha Amankan Tiket 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196611/ubed_lolos_ke_16_besar_indonesia_masters_2026_setelah_bungkam_tunggal_putra_india_inabadminton-slu6_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Dejan Ferdinansyah/Bernadine hingga Ubed Lolos 16 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196584/sabar_dan_reza_berambisi_juara_indonesia_masters_2026_okezone-uP9w_large.jpg
Misi Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Juara Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement