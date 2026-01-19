Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Masters 2026 Digelar Mulai Besok, Panitia Harap Bisa Hadirkan Kesan Berbeda untuk Atlet dan Penonton

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |16:16 WIB
Indonesia Masters 2026 Digelar Mulai Besok, Panitia Harap Bisa Hadirkan Kesan Berbeda untuk Atlet dan Penonton
Panitia berharap Indonesia Masters 2026 bisa menghadirkan kesan berbeda untuk penonton dan atlet (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia Masters 2026 siap digelar di Istora Senayan, Jakarta, mulai Selasa 20 Januari pagi WIB. Ketua Panitia Pelaksana, Achmad Budiharto, menjanjikan sesuatu yang berbeda.

Turnamen ini bagian dari rangkaian HSBC BWF World Tour Super 500. Indonesia Masters akan menyediakan total hadiah mencapai USD500 ribu (setara Rp8 miliar).

1. Kesan Berbeda

Indonesia Masters 2026

Achmad mengatakan pihaknya siap memberikan kesan untuk para atlet dan pencinta bulu tangkis yang berbeda. Hal itu sejalan dengan persiapan yang sudah dilakukan dengan maksimal.

"Secara keseluruhan, turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2026 sudah siap untuk digelar,” kata Achmad dalam konferensi pers di Istora Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

“Kami telah memastikan kesiapan dari venue pertandingan, operasional, fasilitas pendukung untuk atlet, hingga berbagai aktivitas dan hiburan di luar arena untuk penonton," imbuhnya.

"Indonesia Masters tahun ini kembali menghadirkan kompetisi bulu tangkis kelas dunia. Para pemain terbaik dari China, Korea Selatan, Jepang, Denmark, dipastikan akan tampil,” tutur Achmad.

“Hadirnya para pemain top ini tentu akan menambah ketatnya persaingan, menghadirkan pertarungan yang semakin sengit dan sangat menarik untuk ditonton," tegasnya.

Achmad menuturkan, selain menyajikan pertandingan bulutangkis kelas dunia dengan atmosfer yang luar biasa, tapi juga berbagai sportainment. Hal itu yang akan memberikan pengalaman menonton yang berbeda karena ingin menjadikan ajang ini sebagai sebuah "pesta rakyat".

 

