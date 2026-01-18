Babak Baru Petualangan Apriyani Rahayu: Gandeng Lanny Tria Mayasari di Indonesia Masters 2026

JAKARTA – Pebulutangkis ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu, siap membuka lembaran baru dalam kariernya dengan menggandeng rekan duet anyar, Lanny Tria Mayasari. Pasangan kombinasi senior-junior ini dijadwalkan akan melakoni debut perdana mereka di hadapan publik sendiri pada ajang Indonesia Masters 2026 yang digelar pekan depan.

1. Misi Kebangkitan Ganda Putri

Sebelumnya Apriyani sempat 'CLBK' dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti, namun tidak membuahkan hasil. Meski memboyong satu gelar di level Super 100, namun hal itu belumlah cukup.

Apriyani mengungkapkan bahwa keputusan untuk kembali melakukan rotasi pasangan merupakan hasil evaluasi dan pertimbangan dari pelatih. Ia menilai keputusan tersebut sebagai langkah terbaik untuk semua pihak.

"Ya, yang pastinya sekiranya bisa berjalan dengan baik. Saya dengan Lanny, karena kan memang sudah ada keputusan dari pelatih juga. Memang ini mungkin yang terbaik. Saya juga, buat kita semua juga," ujar Apriyani di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Minggu (18/1/2026).

Pebulu tangkis peraih emas Olimpiade Tokyo 2020 itu menyebut pemisahan pasangan kembali dilakukan demi memberikan kesempatan terbaik bagi masing-masing pemain. Indonesia Masters 2026 pun akan menjadi ajang debutnya bersama Lanny.

"Jadi akhirnya memang diputuskan untuk dipecah lagi. Jadi di Indonesia Masters saya coba dengan Lanny, sekiranya kami bisa memberikan yang terbaik," katanya.

Apriyani Rahayu bersama Lanny Tria

2. Ambisi Besar di Istora Senayan

Terkait proses adaptasi, Apriyani menilai tidak ada kendala berarti, terutama dari sisi teknik. Meski begitu, ia menyadari bahwa penyesuaian saat latihan tentu akan berbeda dengan kondisi pertandingan sesungguhnya.