HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Janji Cari Solusi Usai Susah Payah Lolos dari 32 Besar Indonesia Masters 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |08:35 WIB
Anthony Ginting Janji Cari Solusi Usai Susah Payah Lolos dari 32 Besar Indonesia Masters 2026
Anthony Sinisuka Ginting akan berusaha mencari solusi setelah lolos dengan susah payah dari babak 32 besar Indonesia Masters 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Anthony Sinisuka Ginting akan berusaha mencari solusi setelah lolos dengan susah payah dari babak 32 besar Indonesia Masters 2026. Tunggal putra asal Cimahi itu bakal menyiapkan skema permainan lebih baik untuk babak 16 besar.

Anthony Ginting menang susah payah melawan Julien Carraggi di babak 32 besar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 21 Januari 2026. Ia butuh pertarungan tiga gim 12-21, 21-15, dan 21-10 untuk lolos.

1. Kewalahan

Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Usai pertandingan, Anthony mengakui, permainan Carraggi memang membuatnya kewalahan. Selain itu, faktor atmosfer Istora Senayan juga membuatnya agak tegang.

"Tekanan di lapangan dan ketegangan dan segala macam kan berefek juga tadi di set pertama. Tapi ya coba buat, keluar dari tekanan dari dia juga, dari itu kayak bagaimana,” aku Ginting kepada awak media, termasuk Okezone, dikutip Kamis (22/1/2026).

Pria berusia 29 tahun itu berjanji mencari solusi dan menyiapkan skema permainan terbaik untuk babak 16 besar Indonesia Masters 2026. Ia akan bersua dengan wakil Singapura, Jason Teh, di babak tersebut.

"Ya besok mungkin ya belum, belum (ada gambaran). Maksudnya ya coba buat main lebih, start-nya, lebih coba buat jaga jangan seperti tadi lah. Cuma memang apa pun yang terjadi harus tetap dicari solusinya," ujar Anthony.

 

Telusuri berita Sport lainnya
