Meski Lolos 16 Besar Indonesia Masters 2026, Putri KW Masih Belum Puas

JAKARTA – Harapan Indonesia di sektor tunggal putri tetap terjaga setelah Putri Kusuma Wardani sukses mengamankan tempat di babak 16 besar Indonesia Masters 2026. Meski berhasil meraih kemenangan meyakinkan di hadapan publik Istora Senayan, pemain yang akrab disapa Putri KW ini menegaskan tidak ingin cepat berpuas diri dan fokus meminimalisir kesalahan teknis demi menghadapi tantangan yang lebih berat di fase berikutnya.

Putri Kusuma Wardani melangkah mulus ke babak 16 besar Indonesia Masters 2026. Pebulu tangkis kelahiran Tangerang, Banten, itu berhasil menundukkan wakil Taiwan, Sung Shuo Yun, dalam dua gim langsung dengan skor identik 21-15 dan 21-15.

Kemenangan ini terasa manis karena diraih di depan pendukung sendiri. Putri KW sukses menampilkan permainan ciamik di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu (21/1/2026) malam WIB.

1. Catatan Evaluasi di Istora

Usai pertandingan, Putri merasa bersyukur bisa menuntaskan pertandingan dengan baik. Dia mengaku senang bisa mempertahankan rekor positif ketika bertemu dengan Sung. Menurut catatan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF), Putri unggul dengan enam kemenangan berbanding dua.

Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)

"Pertama mengucap syukur alhamdulillah bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera apa pun untuk hari ini. Untuk keseluruhan hari ini, aku cukup puas dengan main, karena aku bisa mengeluarkan semua permainan dan ya... di luar unforced error-nya," ujar Putri dalam konferensi pers yang dihadiri iNews Media Group di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (22/1/2026).

"Juga Australia (Open) terakhir kemarin (2025) aku sempat ketemu dia, dan hari ini menurutku dia bermain dengan sangat safe. Dan tadi di gim pertama dan kedua aku masih banyak melakukan kesalahan sendiri, sih," tambahnya.