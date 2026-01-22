Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Respons Berkelas Alwi Farhan ketika Dianggap Jadi Tulang Punggung Tunggal Putra PBSI

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |09:37 WIB
Respons Berkelas Alwi Farhan ketika Dianggap Jadi Tulang Punggung Tunggal Putra PBSI
Alwi Farhan menunjukkan respons berkelas ketika dianggap jadi tulang punggung tunggal putra PBSI (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Alwi Farhan kini dianggap sebagai tulang punggung tunggal putra Pelatnas PBSI termasuk di Indonesia Masters 2026 Super 500. Soal itu, ia memberikan respons berkelas.

Alwi saat ini tunggal putra dengan ranking tertinggi di Pelatnas PBSI. Pebulu tangkis berusia 20 tahun itu duduk di posisi 18 ranking dunia secara hitungan BWF. 

1. Paling Tinggi

Alwi Farhan. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Posisi itu paling tinggi dibanding tunggal putra Pelatnas PBSI lainnya. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen dari berbagai turnamen, duduk di posisi 76 dunia. 

Sementara, tunggal putra Indonesia dengan ranking tertinggi yakni Jonatan Christie (ranking 4) diketahui sudah keluar dari Pelatnas. Hal ini membuat Alwi dianggap sebagai tumpuan tunggal putra Cipayung.

Alwi mengatakan, bukan hanya ranking yang menjadi tolok ukur seorang pemain. Menurutnya, ia hanya unggul karena rekan-rekannya di Pelatnas PBSI sempat absen dari berbagai turnamen. 

"Ya sebenarnya sama saja, enggak bisa dipatok dari ranking saja. Yang kita tahu Ginting juga baru sembuh dari cedera. Ubed (Zaki Ubaidillah) baru merasakan atmosfer turnamen senior beberapa turnamen terakhir," kata Alwi kepada awak media, termasuk Okezone di Istora Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (22/1/2026).

"Ya pastinya, mungkin itu (anggapan tulang punggung tunggal putra Pelatnas PBSI) persepsi orang saja, tapi saya enggak mau terlalu memikirkan ke situ," sambung Alwi.

 

Telusuri berita Sport lainnya
