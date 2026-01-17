Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alwi Farhan Belajar Kontrol Emosi Jelang Mentas di Indonesia Masters 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |16:12 WIB
Alwi Farhan Belajar Kontrol Emosi Jelang Mentas di Indonesia Masters 2026
Alwi Farhan merasa perlu belajar mengontrol emosi jelang mentas di Indonesia Masters 2026 Super 500 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Alwi Farhan merasa perlu belajar mengontrol emosi jelang mentas di Indonesia Masters 2026 Super 500. Ia cukup antusias akan tampil di turnamen bergengsi tersebut.

Indonesia Masters 2026 akan digelar di Istora Senayan pada 20-25 Januari. Sebagai wakil tuan rumah, Alwi sudah memahami bagaimana atmoster venue karena beberapa kali tampil di sana. 

1. Hawa Istora Senayan

Alwi Farhan. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Meski sudah beberapa kali tampil di Istora Senayan, Alwi tetap antusias. Kali ini, iaingin tampil lebih dewasa dengan mengontrol emosinya agar meraih hasil terbaik di turnamen berlevel Super 500 tersebut. 

“Pastinya excited. Tapi sudah tahu, sudah lebih kenal dengan hawa-hawa Istora,” kata Alwi saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur, dikutip Sabtu (17/1/2026). 

“Jadi harus mengelola secara rasa keinginan yang besar dan kontrol hawa nafsunya. Jadi harus lebih dikontrol karena saya beberapa kali sudah mencoba bermain di Istora,” sambung pria asal Solo itu.

Bicara persiapan, Alwi mengaku semua berjalan dengan baik setelah sempat mengalami kendala di Malaysia Open 2026. Pemain nomor 17 dunia itu bermasalah pada lambungnya karena telat makan saat mengkonsumsi obat. 

 

Halaman:
1 2
