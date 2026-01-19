Kisah Santun Kim Astrup/Anders Rasmussen, Hilangkan Ketengilan demi Hormati Ahsan/Hendra

VANNTA – Arena bulu tangkis dunia mengenal pasangan Denmark, Kim Astrup dan Anders Skaarup Rasmussen, sebagai sosok yang kerap memancing emosi lawan lewat aksi jenaka sekaligus provokatif di lapangan. Namun, pemandangan berbeda tersaji saat ganda putra peringkat tiga dunia ini berhadapan dengan pasangan legendaris Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

1. Redam Selebrasi di Hadapan sang Idola

Pasangan berjuluk Duo Tengil dari Denmark ini biasanya tidak segan melakukan selebrasi joget-joget ikonik yang terkadang membuat lawan seperti Kevin Sanjaya/Marcus Gideon hingga wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, merasa jengkel. Akan tetapi, pada laga semifinal Arctic Open 2023, ketengilan tersebut mendadak sirna.

Alih-alih berdansa, Astrup/Rasmussen justru menunjukkan sikap yang sangat elegan setelah memastikan kemenangan dua gim langsung, 21-19 dan 21-12. Keputusan untuk tidak merayakan kemenangan dengan cara berlebihan ini dianggap sebagai bentuk respek tertinggi kepada The Daddies.

Bagi Kim Astrup dan Anders Rasmussen, Ahsan/Hendra bukan sekadar lawan, melainkan sosok senior yang mereka idolakan dan sangat dihormati oleh seluruh komunitas bulu tangkis internasional. Di hadapan sang idola, segala bentuk provokasi lapangan pun seolah menjadi tabu bagi mereka.

Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen

2. Ekspresi Lega Tanpa Aksi Berlebihan

Momen elegan tersebut berlanjut sesaat setelah poin terakhir diraih. Astrup/Rasmussen hanya merayakan keberhasilan mereka dengan berpelukan singkat sebelum langsung mendatangi net untuk bersalaman dengan Ahsan/Hendra.