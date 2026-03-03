Kisah Legenda Malaysia Lee Chong Wei, Pebulu Tangkis Tersukses dan Terkaya di Dunia

Simak kisah legenda Malaysia Lee Chong Wei yang jadi pebulu tangkis tersukses dan terkaya di dunia (Foto: Instagram/@leechongweiofficial)

KISAH legenda Malaysia Lee Chong Wei menarik untuk diulas. Sebab, ia jadi pebulu tangkis tersukses dan terkaya di dunia!

Nama Lee Chong Wei sangat lekat di benak penikmat bulu tangkis terutama yang besar di dekade 2000 hingga 2010-an. Ia termasuk dalam The Big Four di tunggal putra bersama Taufik Hidayat, Lin Dan, dan Peter Gade.

1. Koleksi 69 Titel Juara

Karier bulu tangkis Lee juga cukup mentereng. Pria kelahiran Perak itu sukses meraih 69 titel juara sepanjang kariernya.

Bahkan, Lee menguasai ranking 1 dunia selama total 349 pekan. Di mana, ia bercokol di puncak selama 199 pekan beruntun pada 21 Agustus 2008 hingga 14 Juni 2012.

Sayangnya, karier Lee kurang mentereng di ajang seperti Olimpiade dan kejuaraan dunia. Ia hanya pernah tiga kali beruntun meraih perak di Olimpiade (2008, 2012, 2016) dan kejuaraan dunia (2011, 2013, 2015)!

Beragam prestasi itu tentu berdampak pada kocek Lee Chong Wei. Pria yang kini berusia 43 tahun tersebut termasuk sebagai pebulu tangkis terkaya di dunia!