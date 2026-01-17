Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2026: Surabaya Samator Menang Dramatis atas Medan Falcons Tirta Bhagasasi 3-2!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |23:13 WIB
Hasil Proliga 2026: Surabaya Samator Menang Dramatis atas Medan Falcons Tirta Bhagasasi 3-2!
Surabaya Samator menang comeback 3-2 atas Medan Falcons Tirta Bhagasasi (Foto: Instagram/@surabayasamator)
A
A
A

MEDAN – Surabaya Samator menang comeback 3-2 (25-22, 23-25, 19-21, 25-17, dan 21-19) atas Medan Falcons Tirta Bhagasasi di pekan kedua Proliga 2026. Duel itu berlangsung di GOR Voli Sumut Sport Centre, Medan, Sumatra Utara, Sabtu (17/1/2026) malam WIB.

Kedua tim bertarung sengit sejak awal set pertama. Medan Falcons dan Surabaya Samator kerap kejar-kejaran angka, sehingga membuat jalannya pertandingan begitu ketat. 

Surabaya Samator vs Palembang BSB

Surabaya Samator kerap melakukan servis error. Tapi untungnya, tim polesan Rodolfo Sanchez itu berhasil menutup set pertama dengan kemenangan 25-22 atas tuan rumah Medan Falcons. 

Pada set kedua, pertandingan masih berjalan ketat. Bahkan, Medan Falcons dan Surabaya Samator bermain imbang hingga skor 16-16. 

Medan Falcons terus mempertahankan keunggulannya hingga 19-18. Perlahan, mereka berhasil memperlebar jarak hingga menutup set kedua dengan kemenangan 25-23 atas Surabaya Samator. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/43/3195956/jakarta_electric_pln_mobile_sukses_memenangi_duel_melawan_bandung_bjb_tandamata_3_2_di_proliga_2026-Uh05_large.jpg
Hasil Proliga 2026: Jakarta Electric PLN Menang Comeback 3-2 Lawan Bandung BJB Tandamata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/43/3195820/jakarta_pertamina_enduro_sukses_mengalahkan_jakarta_livin_mandiri_3_1_dalam_lanjutan_proliga_2026-4skO_large.jpg
Hasil Proliga 2026: Jakarta Pertamina Enduro Hempaskan Jakarta Livin Mandiri 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/43/3195796/bandung_bjb_tandamata_menang_3_0_atas_medan_falcons_dalam_lanjutan_proliga_2026-Rl0I_large.jpg
Hasil Proliga 2026: Bandung BJB Tandamata Gilas Medan Falcons 3-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/43/3195634/garuda_jaya-2Mq3_large.jpg
Hasil Proliga 2026: Hajar Medan Falcons, Jakarta Garuda Jaya Raih Kemenangan Perdana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/43/3195161/megawati_hangestri-bUgD_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pevoli Proliga dengan Liga Voli Korea, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/43/3195009/berikut_lima_pevoli_supercantik_jakarta_electric_pln_mobile_di_proliga_2026-YJBa_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Jakarta Electric PLN di Proliga 2026, Nomor 1 Pernah Bela Klub Luar Negeri
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement