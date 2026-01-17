Hasil Proliga 2026: Surabaya Samator Menang Dramatis atas Medan Falcons Tirta Bhagasasi 3-2!

MEDAN – Surabaya Samator menang comeback 3-2 (25-22, 23-25, 19-21, 25-17, dan 21-19) atas Medan Falcons Tirta Bhagasasi di pekan kedua Proliga 2026. Duel itu berlangsung di GOR Voli Sumut Sport Centre, Medan, Sumatra Utara, Sabtu (17/1/2026) malam WIB.

Kedua tim bertarung sengit sejak awal set pertama. Medan Falcons dan Surabaya Samator kerap kejar-kejaran angka, sehingga membuat jalannya pertandingan begitu ketat.

Surabaya Samator kerap melakukan servis error. Tapi untungnya, tim polesan Rodolfo Sanchez itu berhasil menutup set pertama dengan kemenangan 25-22 atas tuan rumah Medan Falcons.

Pada set kedua, pertandingan masih berjalan ketat. Bahkan, Medan Falcons dan Surabaya Samator bermain imbang hingga skor 16-16.

Medan Falcons terus mempertahankan keunggulannya hingga 19-18. Perlahan, mereka berhasil memperlebar jarak hingga menutup set kedua dengan kemenangan 25-23 atas Surabaya Samator.