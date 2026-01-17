Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2026: Jakarta Electric PLN Menang Comeback 3-2 Lawan Bandung BJB Tandamata

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |18:53 WIB
Hasil Proliga 2026: Jakarta Electric PLN Menang <i>Comeback</i> 3-2 Lawan Bandung BJB Tandamata
Jakarta Electric PLN Mobile sukses memenangi duel melawan Bandung BJB Tandamata 3-2 di Proliga 2026 (Foto: Instagram/@jevolley.id)
A
A
A

MEDAN – Jakarta Electric PLN Mobile sukses memenangi duel melawan Bandung BJB Tandamata 3-2 (20-25, 25-23, 25-27, 25-18, dan 15-13) dalam lanjutan Proliga 2026. Duel itu digelar di GOR Voli Sumut Sport Center, Medan, Sumatra Utara, Minggu (17/1/2026) sore WIB.

Kedua tim bertarung sengit sejak awal set pertama dengan saling kejar-kejaran angka. Bandung BJB Tandamata perlahan mampu keluar dari tekanan dan ungguli Jakarta Electric PLN dengan skor 12-10. 

Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Popsivo Polwan di Proliga 2025 (Foto: Instagram/@popsivopolwan)

Jakarta Electric PLN terus memberi pelawanan ketat dan memangkas jarak menjadi 15-16. Namun setelah itu, Bandung BJB Tandamata terus memperlebar keadaan menjadi 20-15. Sampai akhirnya, tim polesan Risco Herlambang itu berhasil menutuo set pertama dengan skor 25-20. 

Pertarungan sengit kembali tersaji pada set kedua. Bandung BJB Tandamata dan Jakarta Electric PLN terus kejar-kejaran angka hingga skor imbang 10-10. 

Tapi setelah itu, Jakarta Electric PLN berhasil keluar dari tekanan dan unggul 20-16. Meski terus mendapat perlawanan, tim polesan Chamnan Dokmai itu berhasil merebut kemenangan atas Bandung BJB Tandamata di set kedua dengan skor 25-23. 

Di set ketiga, Bandung BJB Tandamata kembali tancap gas. Poin demi poin berhasil mereka curi hingga unggul 9-6 atas Jakarta Electric PLN. Akan tetapi, Jakarta Electric PLN secara mengejutkan berhasil membalikkan keadaan menjadi 16-14. 

Setelah itu, pertarungan sengit kembali tersaji. Kedua tim kejar-kejaran angka hingga skor 22-22. Sampai pada akhirnya, Bandung BJB Tandamata menutup set ketiga dengan kemenangan 27-25 atas Jakarta Electric PLN, sekaligus unggul 2-1. 

 

