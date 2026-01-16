Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2026: Jakarta Pertamina Enduro Hempaskan Jakarta Livin Mandiri 3-1!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |22:09 WIB
Hasil Proliga 2026: Jakarta Pertamina Enduro Hempaskan Jakarta Livin Mandiri 3-1!
Jakarta Pertamina Enduro sukses mengalahkan Jakarta Livin Mandiri 3-1 dalam lanjutan Proliga 2026 (Foto: Instagram/@jpevolley)
A
A
A

MEDAN – Jakarta Pertamina Enduro sukses mengalahkan Jakarta Livin Mandiri 3-1 (25-15, 10-25, 25-21, dan 25-23) dalam lanjutan Proliga 2026. Pertandingan itu berlangsung di GOR Voli Sumut Sport Center, Medan, Sumatra Utara, Jumat (16/1/2026) malam WIB.

Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Livin Mandiri tampil dengan tempo sedang dalam awal set pertama. Hal itu agar mereka tidak melakukan kesalahan yang akan menguntungkan lawan.

Jakarta Pertamina Enduro. (Foto: Instagram/jpevolley)

Megawati Hangestri dan kawan-kawan bisa mengatasi perlawanan dari Jakarta Livin Mandiri 2026. Sebab, mereka menang 25-15.

Dalam set kedua, Jakarta Livin Mandiri mencoba bangkit. Jadi, mereka berusaha tampil baik untuk agar mendapatkan pundi-pundi poin dari lawan.

Kerja keras Jakarta Livin Mandiri dapat berbuah manis. Mereka menang 25-10 atas Jakarta Pertamina Enduro di set kedua.

 

