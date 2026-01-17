Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Alwi Farhan Belum Ambil Bonus Rp1,5 Miliar Usai Sabet 2 Emas SEA Games 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |07:59 WIB
Penyebab Alwi Farhan Belum Ambil Bonus Rp1,5 Miliar Usai Sabet 2 Emas SEA Games 2025
Alwi Farhan belum sempat ambil bonus SEA Games 2025. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

TUNGGAL putra Indonesia, Alwi Farhan, tak ingin cepat puas usai mendapat bonus SEA Games 2025 dari pemerintah Rp1,5 miliar. Alwi Farhan menegaskan dirinya tetap ambisius memburu gelar demi gelar.

Sebagaimana diketahui, Alwi Farhan merebut dua medali emas di SEA Games 2025. Ia mencatatkan emas di sektor tunggal putra dan beregu putra.

1. Alwi Farhan Belum Sempat Ambil Bonus SEA Games 2025

Alwi Farhan. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Berkat pencapaiannya tersebut, Alwi Farhan berhak mendapat bonus dari pemerintah sebesar Rp1,5 miliar. Rincian detailnya, Rp1 miliar untuk emas di sektor tunggal putra dan Rp500 juta untuk raihan emas beregu putra.

Pemain 20 tahun itu merasa senang dengan pencapaian tersebut. Meski belum sempat mengambil bonus tersebut tapi dengan adanya bonus tersebut menambah motivasi Alwi Farhan untuk berprestasi lagi.

"Belum ambil (bonus SEA Games). Belum sempat," kata Alwi Farhan di Pelatnas PBSI Cipayung.

"Alhamdulilah. Pastinya menjadi suatu acuan dan semangat juga buat saya. Karena tidak bisa dipungkiri secara materi juga kemarin Alhamdulillah sangat-sangat amat bermanfaat dan cukup besar nominalnya," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
