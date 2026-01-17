Penyebabnya, Dorna Sports dan FIM memberlakukan pembekuan terhadap mesin selama dua musim. Maka dari itu, para pembalap yang musim lalu melempem, diyakini Rossi akan kembali bersinar.
“Dari sisi teknis, hanya sedikit perubahannya. Ini adalah musim transisi, semua pabrikan sudah menaruh perhatian ke 2027 dan sudah mulai mengembangkan motor tahun depan,” terang Rossi, mengutip dari Crash, Sabtu (17/1/2026).
“Motornya akan mirip-mirip tapi setiap musim punya ceritanya sendiri. Tahun lalu, ada beberapa pembalap yang tidak tampil bagus padahal punya potensi: Pecco (Bagnaia), dan juga (Jorge) Martin,” imbuh The Doctor.
“Kami berharap mereka mencapai level terbaiknya juga Franco (Morbidelli) dan Diggia (Fabio Di Giannantonio) bisa membuat kemajuan serta lebih kuat. Mari kita tunggu,” tandas Rossi.