Sebut MotoGP 2026 Musim Transisi, Valentino Rossi Yakin Francesco Bagnaia dan Jorge Martin Bakal Bersinar

Valentino Rossi yakin Francesco Bagnaia dan Jorge Martin bakal bersinar di MotoGP 2026 yang merupakan musim transisi (Foto: Instagram/@pecco63)

VALENTINO Rossi menyebut MotoGP 2026 sebagai musim transisi. Karena itu, ia yakin pembalap seperti Jorge Martin dan Francesco Bagnaia yang jeblok di MotoGP 2025, bakal bersinar.

MotoGP 2026 akan jadi musim terakhir sebelum perubahan regulasi besar-besaran pada MotoGP 2027. Motor yang bakal digunakan musim ini sebagian besar masih sama seperti tahun lalu.

1. Kembali Bersinar

Penyebabnya, Dorna Sports dan FIM memberlakukan pembekuan terhadap mesin selama dua musim. Maka dari itu, para pembalap yang musim lalu melempem, diyakini Rossi akan kembali bersinar.

“Dari sisi teknis, hanya sedikit perubahannya. Ini adalah musim transisi, semua pabrikan sudah menaruh perhatian ke 2027 dan sudah mulai mengembangkan motor tahun depan,” terang Rossi, mengutip dari Crash, Sabtu (17/1/2026).

“Motornya akan mirip-mirip tapi setiap musim punya ceritanya sendiri. Tahun lalu, ada beberapa pembalap yang tidak tampil bagus padahal punya potensi: Pecco (Bagnaia), dan juga (Jorge) Martin,” imbuh The Doctor.

“Kami berharap mereka mencapai level terbaiknya juga Franco (Morbidelli) dan Diggia (Fabio Di Giannantonio) bisa membuat kemajuan serta lebih kuat. Mari kita tunggu,” tandas Rossi.