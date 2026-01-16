Pesan Spesial Valentino Rossi kepada Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio Jelang MotoGP 2026

ROMA – Di bawah kemegahan Villa Miani, Roma, Italia, sang legenda Valentino Rossi secara resmi memperkenalkan wajah baru Tim Pertamina Enduro VR46 untuk MotoGP 2026. Sang pemilik tim menegaskan musim ini adalah momentum bagi timnya untuk tampil lebih konsisten dan kompetitif setelah melewati musim yang dinilai fluktuatif.

Rossi pun berharap dengan livery baru yang kembali ke tema klasik dapat membuat dua pembalapnya, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio bisa melaju dengan cepat dan bersaing memperebutkan gelar juara.

"Tahun ini kami ingin terus berkembang. Targetnya adalah kompetitif di semua kondisi dan tampil lebih baik dari musim lalu," ujar Valentino Rossi di sela-sela peluncuran tim, dikutip Jumat (16/1/2026).

1. Komentar Rossi soal Livery Baru

Fokus utama dalam peluncuran kali ini adalah perubahan radikal pada tampilan motor Ducati Desmosedici GP. Setelah sempat menggunakan skema warna putih, Rossi memutuskan untuk membawa timnya kembali ke akar sejarah dengan tema "Black and Light".

Pertamina Enduro VR46 pamer livery baru untuk MotoGP 2026. (Foto: Pertamina Enduro VR46)

Warna hitam kini mendominasi seluruh badan motor, dipadukan dengan aksen kuning fluoresen yang menjadi identitas ikonik VR46. Sentuhan desain dari Aldo Drudi ini juga menonjolkan simbol matahari dan bulan berwarna emas di sisi motor, yang merupakan representasi karier legendaris Rossi.

"Livery ini sangat indah. Setelah beberapa waktu menggunakan warna putih, kami memutuskan kembali ke hitam yang dipadukan dengan kuning khas kami. Namun, yang terpenting sekarang adalah motor ini juga harus tampil cepat di lintasan," tambah pembalap berjuluk The Doctor tersebut.