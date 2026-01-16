Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal India Open 2026: Kalahkan Christo Popov, Jonatan Christie ke Semifinal!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |16:29 WIB
Hasil Perempatfinal India Open 2026: Kalahkan Christo Popov, Jonatan Christie ke Semifinal!
Jonatan Christie melenggang ke semifinal India Open 2026 usai mengalahkan Christo Popov (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

NEW DELHI – Jonatan Christie memenangi duel sengit melawan Christo Popov di perempatfinal India Open 2026 Super 750. Tunggal putra Indonesia itu menang dengan skor identik 21-19 dan 21-19 untuk melaju ke semifinal India Open 2026.

Bermain di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India, Jumat (16/1/2026) sore WIB, Jonatan dan Popov berusaha menampilkan performa terbaiknya dalam gim pertama. Hal itu membuat laga tersebut berjalan cukup ketat.

Jonatan Christie tampil di Malaysia Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Jonatan saat ini sementara waktu unggul 13-12 atas Popov. Pria asal Prancis itu terus berusaha mengejar ketertinggalan dari lawan.

Popov pun saat ini bisa berbalik unggul atas Jonatan dengan poin 15-4. Ia begitu berusaha keras untuk memperlebar jarak dari kejaran Jojo.

Untungnya, Jonatan berhasil meraih hasil maksimal dalam gim pertama. Ia mengalahkan Popov dengan poin 21-19.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/40/3195433/jonatan_christie-4jCb_large.jpg
Meski Tembus 16 Besar India Open 2026, Jonatan Christie Curhat soal Taktik Licik Jason Teh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/40/3195506//wang_zhiyi_delapan_kali_kalah_beruntun_dari_an_se_young_di_final_wangzhiyi-CQAa_large.jpg
Kisah Apes Pebulu Tangkis China Wang Zhiyi, 8 Kali Kalah Beruntun dari An Se Young di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/40/3195312//jonatan_christie_menghadapi_lawan_mudah_di_babak_32_besar_indonesia_masters_2026-54z3_large.jpg
Hasil Drawing Indonesia Masters 2026: Jonatan Christie hingga Fajar/Fikri Lawan Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/40/3195256//putri_kusuma_wardani-MF6d_large.jpg
Taklukan Kabut dan Angin, Putri KW Ungkap Kunci Kemenangan di 32 Besar India Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/40/3194779//jonatan_christie_menjadi_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_hadiah_uang_terbanyak-64xU_large.jpg
Jonatan Christie Jadi Pebulu Tangkis Indonesia dengan Hadiah Uang Terbanyak, Tembus Rp18 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194656//jonatan_christie_berusaha_melihat_sisi_positif_dari_kegagalannya_di_semifinal_malaysia_open_2026-EMIX_large.jpg
Kandas di Semifinal Malaysia Open 2026, Jonatan Christie Bersyukur Tidak Cedera
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement