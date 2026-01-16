Hasil Perempatfinal India Open 2026: Kalahkan Christo Popov, Jonatan Christie ke Semifinal!

NEW DELHI – Jonatan Christie memenangi duel sengit melawan Christo Popov di perempatfinal India Open 2026 Super 750. Tunggal putra Indonesia itu menang dengan skor identik 21-19 dan 21-19 untuk melaju ke semifinal India Open 2026.

Bermain di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India, Jumat (16/1/2026) sore WIB, Jonatan dan Popov berusaha menampilkan performa terbaiknya dalam gim pertama. Hal itu membuat laga tersebut berjalan cukup ketat.

Jonatan saat ini sementara waktu unggul 13-12 atas Popov. Pria asal Prancis itu terus berusaha mengejar ketertinggalan dari lawan.

Popov pun saat ini bisa berbalik unggul atas Jonatan dengan poin 15-4. Ia begitu berusaha keras untuk memperlebar jarak dari kejaran Jojo.

Untungnya, Jonatan berhasil meraih hasil maksimal dalam gim pertama. Ia mengalahkan Popov dengan poin 21-19.