Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri Bidik Gelar Indonesia di Masters 2026?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |07:50 WIB
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri Bidik Gelar Indonesia di Masters 2026?
Fajar Alfian dan Shohibul Fikri siap memberikan performa terbaik di Indonesia Masters 2026. (Foto; Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

GANDA putra bulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, siap unjuk kualitas di Indonesia Masters 2026. Mereka akan memberikan performa terbaik demi meraih hasil maksimal di ajang yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta.

Indonesia Masters 2026 kembali digelar pada 20 sampai 25 Januari 2026. Ajang itu memiliki level BWF Super 500.

1. Fajar Alfian Antusias Tampil di Indonesia Masters 2026

Fajar Alfian mengatakan antusias jelang tampil di Indonesia Masters 2026. Ia mempersiapkan diri sebaik mungkin agar tampil mulus di ajang tersebut.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

"Ya, antusias, ya. Semoga persiapan kami dan kami bisa menampilkan yang terbaik," kata Fajar Alfian saat ditemui awak media termasuk Okezone di Pelatnas PBSI, Kamis 15 Januari 2026.

Ia pun meminta penonton untuk memenuhi Istora Senayan. Kehadiran penonton sangat penting untuk menambah daya juang para pemain Indonesia.

"Kami ingin dukungan suporter, harus lebih dari di Axiata Arena (Malaysia Open 2026) kemarin ya. Karena kemarin luar biasa banget di Malaysia mendukung atlet-atlet mereka dari hari pertama sampai final ya,” kata fajar Alfian.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/40/3194160/jonatan_christie_akan_jajal_time_clock_25_detik_di_indonesia_masters_2026_jonatanchristieofficial-Ay4f_large.jpg
Mengenal Aturan Baru Time Clock 25 Detik yang Diuji Coba BWF di Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/40/3190010/siti_fadia_bersama_amallia_cahaya-OmMT_large.jpg
Daftar Wakil Tanah Air di Indonesia Masters 2026: Apriyani/Lanny dan Siti/Amallia Bakal Debut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186711/ricky_subagja-GqPA_large.jpg
PBSI Patok Target Amankan Lebih dari Satu Gelar Juara di Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186630/putri_kusuma_wardani-LIbk_large.jpg
3 Kali Runner-Up di Turnamen Super 500, Putri KW Bidik Gelar Juara di Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186287/indonesia_masters_2026_siap_bergulir_di_istora_senayan_pada_20_25_januari-jOsi_large.jpeg
Indonesia Masters 2026 Siap Bergulir, Jumlah Hadiah Naik tapi Harga Tiket Turun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/40/3195686//anthony_ginting_perkuat_indonesia_di_badminton_asia_team_championship_2026_sinisukanthony-0doQ_large.jpg
Daftar Pemain Indonesia di Badminton Asia Team Championship 2026: Anthony Ginting Comeback!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement