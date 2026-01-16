Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri Bidik Gelar Indonesia di Masters 2026?

Fajar Alfian dan Shohibul Fikri siap memberikan performa terbaik di Indonesia Masters 2026. (Foto; Andri Bagus/Okezone)

GANDA putra bulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, siap unjuk kualitas di Indonesia Masters 2026. Mereka akan memberikan performa terbaik demi meraih hasil maksimal di ajang yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta.

Indonesia Masters 2026 kembali digelar pada 20 sampai 25 Januari 2026. Ajang itu memiliki level BWF Super 500.

1. Fajar Alfian Antusias Tampil di Indonesia Masters 2026

Fajar Alfian mengatakan antusias jelang tampil di Indonesia Masters 2026. Ia mempersiapkan diri sebaik mungkin agar tampil mulus di ajang tersebut.

"Ya, antusias, ya. Semoga persiapan kami dan kami bisa menampilkan yang terbaik," kata Fajar Alfian saat ditemui awak media termasuk Okezone di Pelatnas PBSI, Kamis 15 Januari 2026.

Ia pun meminta penonton untuk memenuhi Istora Senayan. Kehadiran penonton sangat penting untuk menambah daya juang para pemain Indonesia.

"Kami ingin dukungan suporter, harus lebih dari di Axiata Arena (Malaysia Open 2026) kemarin ya. Karena kemarin luar biasa banget di Malaysia mendukung atlet-atlet mereka dari hari pertama sampai final ya,” kata fajar Alfian.