Misi Bangkit di Indonesia Masters 2026, Alwi Farhan Ajak Suporter Bakar Semangat di Istora Senayan

JAKARTA – Tunggal putra masa depan Indonesia, Alwi Farhan, melontarkan ajakan khusus kepada para pecinta bulu tangkis tanah air untuk memadati Istora Senayan dalam ajang Indonesia Masters 2026. Alwi meyakini bahwa riuhnya dukungan langsung dari tribun akan menjadi suntikan energi krusial bagi para wakil Merah Putih guna meraih prestasi tertinggi di hadapan publik sendiri.

Indonesia Masters 2026 akan kembali digelar pada 20 sampai dengan 25 Januari 2026. Ajang itu memiliki level BWF Super 500 (Grade 2 Level 4).

Alwi Farhan mengakui bahwa kehadiran penonton memang sangat penting untuk para atlet Indonesia karena dapat membakar semangat. Jadi, pecinta bulu tangkis Indonesia jangan sampai melewatkan laga-laga wakil tanah air, khususnya.

1. Atmosfer Istora: Bahan Bakar Semangat Atlet Indonesia

"Berharap juga penonton bisa datang meramaikan dan meng-support khususnya tim Indonesia dan juga pemain-pemain luar," kata Alwi Farhan di Pelatnas PBSI, dikutip Jumat (16/1/2026).

Alwi Farhan. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

Atlet berusia 20 tahun menyatakan sejauh ini persiapannya sudah cukup baik untuk Indonesia Masters 2026 yang menjadi modal awal buatnya. Dia memang ingin meraih hasil lebih baik ketimbang Malaysia Open 2026.

Dalam Malaysia Open 2026, Alwi tidak mencatatkan performa terbaiknya. Hal itu dikarenakan dia tersingkir di babak 32 besar.