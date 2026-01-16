Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ancaman bagi Marc Marquez, Jorge Martin: Saya Bugar 100 Persen di MotoGP Thailand 2026!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |10:36 WIB
Ancaman bagi Marc Marquez, Jorge Martin: Saya Bugar 100 Persen di MotoGP Thailand 2026!
Jorge Martin siap tempur di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@aprilia)
A
A
A

PEMBALAP Aprilia Racing, Jorge Martin, seakan memberi psywar kepada juara MotoGP 2025 sekaligus calon kuat juara MotoGP 2026, Marc Marquez. Jorge Martin mengatakan siap 100 persen mentas di seri  pertama MotoGP Thailand 2026 yang berlangsung di Sirkuit Buriram, Thailand pada Minggu 1 Maret 2026.

1. Jorge Martin Jalani Musim yang Buruk di MotoGP 2025

MotoGP 2025 menjadi musim yang buruk bagi Jorgen Martin. Pembalap berjuluk Martinator itu banyak menghabiskan musim dengan pemulihan cedera. 

Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)

Jorgen Martin tercatat hanya tampil tujuh kali dalam balapan utama MotoGP 2025. Padahal, ia datang ke MotoGP 2025 dengan status juara bertahan.

Setelah gagal total di musim pertama membela Aprilia Racing, Jorgen Martin tetap dipercaya menunggangi RS-GP di MotoGP 2026. Rider asal Spanyol ini pun telah mempersiapkan diri jelang mengarungi musim ini. 

“Tidak mudah setelah tahun yang saya lalui dan semua kesulitan yang saya hadapi. Tapi bagi saya, hal terpenting adalah mempersiapkan diri,” kata Jorge Martin, Okezone mengutip dari Crash, Jumat (16/1/2026). 

2. Jorge Martin Percaya Diri Tatap MotoGP 2026

Martinator percaya diri dapat memulai musim dengan kondisi terbaik. Ia cukup optimistis dapat bersaing dalam memperebutkan posisi teratas di setiap balapan MotoGP 2026.

 

