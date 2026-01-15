Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap Top MotoGP Paling Kaya Sepanjang Masa, Nomor 1 Bukan Marc Marquez

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |16:50 WIB
5 Pembalap Top MotoGP Paling Kaya Sepanjang Masa, Nomor 1 Bukan Marc Marquez
Berikut lima pembalap top MotoGP paling kaya sepanjang masa (Foto: MotoGP)
A
A
A

BERIKUT lima pembalap top MotoGP paling kaya sepanjang masa. Marc Marquez masuk dalam daftar ini tapi bukan nomor 1.

MotoGP merupakan salah satu olahraga mahal. Tidak heran jika sebuah tim bisa menginvestasikan uang per tahunnya mencapai puluhan juta USD.

Uang itu tidak hanya untuk menjalankan operasional tim, tetapi juga menggaji pembalap. Tidak heran ada lima pembalap terkaya di MotoGP. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pembalap Top MotoGP Paling Kaya Sepanjang Masa

1. Valentino Rossi

Inter Milan mempersembahkan jersey spesial untuk Valentino Rossi (Foto: Instagram/@inter)

Pembalap satu ini menjadi yang terkaya di MotoGP. Sebab, Rossi diketahui memiliki harta hingga USD200 juta (setara Rp3,4 triliun)!

Angka tersebut didapat dari gaji dan sponsor saat masih aktif. Selepas pensiun, Rossi masih menjalin kerja sama dengan Yamaha serta memiliki bisnis penjualan merchandise serta trek balap bernama The Ranch.

Tidak heran bila Rossi kini memiliki tim sendiri yang mengusung nama Pertamina Enduro VR46 Racing Team, di MotoGP. Itu belum termasuk gaji sebagai pembalap mobil!

2. Marc Marquez

Marc Marquez bersama Gemma Pinto

Pembalap satu ini nyaris menjadi pembalap terkaya di dunia. Marquez memiliki harta hingga USD86 juta (setara Rp1,45 triliun)!

Pria asal Spanyol ini meraih kekayaannya dari gaji dan sponsor pribadi. Nama besar Marquez sebagai tujuh kali juara dunia MotoGP tentu sangat menggiurkan.

Tidak heran bila Marquez begitu mudah membeli properti di Kota Madrid. Ia tinggal di rumah tersebut bersama sang adik Alex Marquez sejak 2020.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/38/3195537/berikut_tiga_pembalap_yang_harus_ganti_nomor_di_motogp_2026-SPIa_large.jpg
3 Pembalap yang Harus Ganti Nomor di MotoGP 2026, Nomor 1 Gara-Gara Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/38/3195534/toprak_razgatlioglu_siap_menggila_di_motogp_2026_toprakrazgatlioglu7-cnIb_large.jpg
Kisah Toprak Razgatlioglu Tuntaskan Mimpi Balapan Bareng Marc Marquez di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/38/3195520/fabio_quartararo_merindukan_duel_dengan_marc_marquez_motogpcom-FQqP_large.jpg
Fabio Quartararo Rindu Duel dengan Marc Marquez: Baby Alien Kandidat Juara MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/38/3195414/francesco_bagnaia-gbpO_large.jpg
Bos Ducati Garansi Kebangkitan Francesco Bagnaia: Versi Terbaik Akan Kembali di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/38/3195376/marc_marquez_bersama_alex_marquez-l5DP_large.jpg
Marc Marquez Ungkap Ada Kesepakatan Rahasia dengan Alex di Awal MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/38/3195346/jack_miller-VrQe_large.jpg
MotoGP 2026: Era Baru Yamaha, Jack Miller Terpukau oleh Keajaiban Mesin V4
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement