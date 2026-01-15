5 Pembalap Top MotoGP Paling Kaya Sepanjang Masa, Nomor 1 Bukan Marc Marquez

Berikut lima pembalap top MotoGP paling kaya sepanjang masa (Foto: MotoGP)

BERIKUT lima pembalap top MotoGP paling kaya sepanjang masa. Marc Marquez masuk dalam daftar ini tapi bukan nomor 1.

MotoGP merupakan salah satu olahraga mahal. Tidak heran jika sebuah tim bisa menginvestasikan uang per tahunnya mencapai puluhan juta USD.

Uang itu tidak hanya untuk menjalankan operasional tim, tetapi juga menggaji pembalap. Tidak heran ada lima pembalap terkaya di MotoGP. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

1. Valentino Rossi

Pembalap satu ini menjadi yang terkaya di MotoGP. Sebab, Rossi diketahui memiliki harta hingga USD200 juta (setara Rp3,4 triliun)!

Angka tersebut didapat dari gaji dan sponsor saat masih aktif. Selepas pensiun, Rossi masih menjalin kerja sama dengan Yamaha serta memiliki bisnis penjualan merchandise serta trek balap bernama The Ranch.

Tidak heran bila Rossi kini memiliki tim sendiri yang mengusung nama Pertamina Enduro VR46 Racing Team, di MotoGP. Itu belum termasuk gaji sebagai pembalap mobil!

2. Marc Marquez

Pembalap satu ini nyaris menjadi pembalap terkaya di dunia. Marquez memiliki harta hingga USD86 juta (setara Rp1,45 triliun)!

Pria asal Spanyol ini meraih kekayaannya dari gaji dan sponsor pribadi. Nama besar Marquez sebagai tujuh kali juara dunia MotoGP tentu sangat menggiurkan.

Tidak heran bila Marquez begitu mudah membeli properti di Kota Madrid. Ia tinggal di rumah tersebut bersama sang adik Alex Marquez sejak 2020.