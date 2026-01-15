Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap yang Harus Ganti Nomor di MotoGP 2026, Nomor 1 Gara-Gara Marc Marquez!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |12:16 WIB
3 Pembalap yang Harus Ganti Nomor di MotoGP 2026, Nomor 1 Gara-Gara Marc Marquez!
Berikut tiga pembalap yang harus ganti nomor di MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

BERIKUT tiga pembalap yang harus ganti nomor di MotoGP 2026. Salah satunya gara-gara Marc Marquez!

Nomor balap sudah jadi identitas tersendiri buat rider MotoGP. Valentino Rossi misalnya, sangat lekat dengan nomor 46 hingga pensiun.

Balapan MotoGP Austria 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Namun, seringkali nomor yang jadi identitas sejak lama, telah digunakan oleh orang lain. Alhasil, pembalap mau tidak mau mesti menggantinya.

Hal ini tidak hanya menimpa rookie tetapi juga pembalap berpengalaman. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pembalap yang Harus Ganti Nomor di MotoGP 2026

1. Jorge Martin

Jorge Martin melaju pada MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

Musim lalu, pembalap Aprilia Racing ini menggunakan nomor 1. Angka spesial itu dipakai Martin sebagai pertanda juara dunia musim sebelumnya. Nomor itu memang hanya boleh dipakai sang kampiun.

Lantaran gelar itu direbut Marc Marquez, Martin terpaksa ganti nomor pada 2026. Pria berjuluk Martinator ini sempat diprediksi akan pakai nomor yang lebih dulu melekat padanya yakni 88.

Apalagi, pemilik sebelumnya, yakni Miguel Oliveira telah hengkang dari MotoGP. Namun, Martin memilih kembali ke nomor 89 yang dipakainya sejak debut pada 2021.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/38/3195534/toprak_razgatlioglu_siap_menggila_di_motogp_2026_toprakrazgatlioglu7-cnIb_large.jpg
Kisah Toprak Razgatlioglu Tuntaskan Mimpi Balapan Bareng Marc Marquez di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/38/3195520/fabio_quartararo_merindukan_duel_dengan_marc_marquez_motogpcom-FQqP_large.jpg
Fabio Quartararo Rindu Duel dengan Marc Marquez: Baby Alien Kandidat Juara MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/38/3195414/francesco_bagnaia-gbpO_large.jpg
Bos Ducati Garansi Kebangkitan Francesco Bagnaia: Versi Terbaik Akan Kembali di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/38/3195376/marc_marquez_bersama_alex_marquez-l5DP_large.jpg
Marc Marquez Ungkap Ada Kesepakatan Rahasia dengan Alex di Awal MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/38/3195346/jack_miller-VrQe_large.jpg
MotoGP 2026: Era Baru Yamaha, Jack Miller Terpukau oleh Keajaiban Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/38/3195459/pertamina_enduro_vr46_pamer_livery_baru_untuk_motogp_2026-b2KA_large.jpg
Kembali ke Nuansa Klasik, Pertamina Enduro VR46 Pamer Livery Garang untuk MotoGP 2026!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement