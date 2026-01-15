3 Pembalap yang Harus Ganti Nomor di MotoGP 2026, Nomor 1 Gara-Gara Marc Marquez!

Berikut tiga pembalap yang harus ganti nomor di MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

BERIKUT tiga pembalap yang harus ganti nomor di MotoGP 2026. Salah satunya gara-gara Marc Marquez!

Nomor balap sudah jadi identitas tersendiri buat rider MotoGP. Valentino Rossi misalnya, sangat lekat dengan nomor 46 hingga pensiun.

Namun, seringkali nomor yang jadi identitas sejak lama, telah digunakan oleh orang lain. Alhasil, pembalap mau tidak mau mesti menggantinya.

Hal ini tidak hanya menimpa rookie tetapi juga pembalap berpengalaman. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pembalap yang Harus Ganti Nomor di MotoGP 2026

1. Jorge Martin

Musim lalu, pembalap Aprilia Racing ini menggunakan nomor 1. Angka spesial itu dipakai Martin sebagai pertanda juara dunia musim sebelumnya. Nomor itu memang hanya boleh dipakai sang kampiun.

Lantaran gelar itu direbut Marc Marquez, Martin terpaksa ganti nomor pada 2026. Pria berjuluk Martinator ini sempat diprediksi akan pakai nomor yang lebih dulu melekat padanya yakni 88.

Apalagi, pemilik sebelumnya, yakni Miguel Oliveira telah hengkang dari MotoGP. Namun, Martin memilih kembali ke nomor 89 yang dipakainya sejak debut pada 2021.